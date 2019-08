Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de masa lemnoasa recoltata in anul 2018 a fost de 19,462 milioane metri cubi (volum brut), cu 1,146 milioane mc mai mult fata de anul 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe specii forestiere, rasinoasele reprezinta 36,6% din volumul total de masa lemnoasa…

- Cantitatea de masa lemnoasa recoltata in anul 2018 a fost de 19,462 milioane metri cubi (volum brut), cu 1,146 milioane mc mai mult fata de anul 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.Citește și: Convulsii pe scena politica: 4 formule pentru…

- Cantitatea de masa lemnoasa recoltata in anul 2018 a fost de 19,462 milioane metri cubi (volum brut), cu 1,146 milioane mc mai mult fata de anul 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe specii forestiere, rasinoasele reprezinta 36,6% din volumul total de masa lemnoasa…

- Un articol din The Jerusalem Post din 1 mai afirma ca estimativ 200.000 de supravietuitori în vârsta ai Holocaustului traiesc astazi în Israel, din care un sfert sub pragul saraciei. Circa 50.000 de supravietuitori din Israel duc o viata de slaba calitate, conform Aviv for Holocaust…

- Romania a exportat in primele patru luni din 2019 preparate din carne si peste in suma de 59,7 milioane de euro, cu 7,4% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de preparate…

- Resursele de energie primara au crescut cu 1,0%, iar cele de energie electrica au scazut cu 4,5% in primele cinci luni ale anului in curs, raportat la perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de energie primara…

- Fondul forestier national a inregistrat, in 2018, o crestere de aproximativ 0,3%, fata de anul anterior, in timp ce volumul de masa lemnoasa recoltata s-a majorat cu 6,3%, reiese din datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, cresterea…