- Manifestul 'pare sa fi fost creat in urma cu o saptamana, la 1 octombrie', a indicat directoarea SITE, Rita Katz, pe Twitter. El arata 'fotografii ale armelor si munitiilor utilizate', printre care 'arme de fabricatie artizanala', si vorbeste despre obiectivul de 'a ucide cat mai multi anti-albi…

- Presupusul autor al atentatului de la Halle (estul Germaniei), comis in apropierea unei sinagogi, a filmat el insusi atacul si a difuzat inregistrarea pe o platforma internet, a relatat miercuri website-ul SITE, specializat in supravegherea organizatiilor teroriste, transmite AFP, potrivit Agerpres.…

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca atacul produs in fața unei sinagogi din orașul Halle, aflat in estul țarii, a fost unul antisemit, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificata Ministrul a mai spus…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite in orasul german Halle, intr-un atac armat care a fost catalogat drept terorist la o sinagoga si intr-un alt incident care ar fi avut loc la un fast-food.

- Producatorii de produse tradiționale pot solicita, online, eliberarea atestatului pentru produse tradiționale prin intermediul versiunii web a CPAC – Catalogul Produselor Alimentare Certificate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a anunțat ca pe site-ul www.madr.ro a fost creat un buton la…

- Un recital in aer liber, chiar in Piața Victoriei, a fost susținut de celebrul pianist german Davide Martello. Artistul a ajuns in fața Palatului Victoria cu tot cu pianul sau, tras cu o bicicleta. Davide Martello a interpretat cateva piese in fața a mii de protestatari. De altfel, artistul german…

- Audi Sport, divizia de performanța a constructorului german, a pregatit o serie de surprize majore pentru fani. Oliver Hoffmann, directorul general Audi Sport, a declarat ca in urmatoarele 12 luni vom vedea cum portofoliul constructorului german va include o serie de SUV-uri de performanța. Primul model…