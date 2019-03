Stiri pe aceeasi tema

- Formatia R.E.M. a reusit sa-l determine pe presedintele Donald Trump sa nu mai foloseasca melodia "Everybody Hurts" drept coloana sonora intr-un videoclip in care isi ataca adversarii politici. Inregistrarea a fost retrasa de pe contul oficial de Twitter.Dupa ce a declarat o urgenta nationala…

- Primaria Timișoara a lansat zilele acestea a doua licitație pentru achiziția de tramvaie noi, dupa ce prima a eșuat din cauza condițiilor prea dure din caietul de sarcini. S-a cerut o autonomie prea mare, astfel ca aceasta condiție a fost modificata, dar a crescut cu mult și valoarea estimata a contractului:…

- Un desen al maestrului flamand Rubens a fost vandut, miercuri, pentru 8,2 milioane de dolari la New York, in cadrul unei licitatii controversate, unii estimand ca familia regala olandeza, proprietara operei, ar fi trebuit sa propuna lucrarea muzeelor olandeze, scrie AFP potrivit news.ro.Acest…

- Scrisoarea purtand antetul "Bulletin of the atomic scientists", cu semnatura olografa a fizicianului Albert Einstein, va fi licitata la Artmark, pe 31 ianuarie in „Licitatia de Autografe, inclusiv colectia D.P.” la un pret de pornire de 1.800 E.

- In luna ianuarie, ANAF scoate la licitație mașini confiscate, la prețuri pentru toate buzunarele. Autoturismele au fost recuperate și au intrat in proprietatea statului, iar vanzarea se face prin licitații organizate de Administrația Județeana a Finanțelor Publice din mai multe județe din țara.

- Un ton de 278 de kilograme s-a vandut sambata cu pretul record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) la Tokyo, un succes neasteptat pentru primele licitatii de Anul Nou din piata Toyosu, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- O relație care il facuse sa se piarda pe sine, norii toamnei clujene care nu mai dezvaluiau albastrul clar de luni bune, zilele de zacut in pat, intr-o deriva repetitiva. Sunt momente și stari care l-au facut pe Andrei Lasc, un tanar care lucreaza in domeniul publicitații, sa plece intr-o calatorie…

- Cațiva muncitori de la Societatea de Drumuri Municipale și de la Horticultura s-au pus sa sparga gheața și sa le curețe calea timișorenilor prin Libertații și Unirii. Un singur utilaj mai mic a fost scos sa care gheața, dar au fost mobilizați cam 20 de oameni, pe care i-am gasit spargand…