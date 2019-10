Inimile de șef hain îmbunate forțat prin legislație Este oare cineva care nu știe ce inseamna un șef ”al dracului”? Daca da, pentru ei textul acesta nu ar prea avea noima. Restul insa vor ințelege. Sunt cei care s-au lovit in cariera lor de obtuzitatea unor șefi cu abordari gratuite de cazarma, fara legatura cu disciplina, regulile sau productivitatea de la locul de munca. Drepturile salariaților pot fi ciobite in multe feluri. Arsenalul e vast: cerințe aberante privind ora de plecare de la locul de munca, termene obligatorii pentru concedii de odihna sau medicale, refuzul unei libere de o zi-doua in caz de forța majora (copii sau parinții batrani… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

