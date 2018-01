Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier a fost restrictionat miercuri seara pentru autovehiculele de peste 7.5 tone pe DN73 Valea Mare (judetul Arges) - Fundata (judetul Brasov) si pe DN1, intre Nistoresti (Prahova) si Brasov, in conditiile in care la munte ninge abundent, iar unele TIR-uri au avut dificultati la urcarea drumului…

- Iata ultimele informații transmise de INFOTRAFIC despre situația din țara in contextul avertizarilor meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsoare: In judetul Alba, 1803 de gospodarii au ramas fara curent electric, iar 43 posturi de transformare a energiei electrice sunt defecte.…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna, conform Agerpres.De asemenea, in judetul Gorj,…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- 15 judete - Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Brasov, Harghita, Covasna, Satu Mare, Gorj, Olt, Dolj, Arges, Mehedinti, Valcea si Dambovita - se afla marti dimineata sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Un strat de zapada de 5 centimetri s-a așternut in aceasta dimineața in zona Ranca. Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu, a intervenit pe DN67 C Novaci -Ranca folosind șase utilaje. A fost impraștiata cantitatea de 10 tone de material ...

- Este risc mare de producere a avalanșelor in Munții Fagararaș, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Și in Bucegi riscul de avalanșa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte si a scazut in zonele joase cu 3-6 centimetri, masurand 122 de centimetri la Balea-Lac, 103 centimetri la Varful Omu, 33 de centimetri la Sinaia, 17 centimetri la Fundata si 15 centimetri la Predeal. In Muntii Fagaras, la altitudini…

- Opt judete din zona de munte sunt sub cod galben de ninsori si vant puternic, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Codul galben de ninsori si vant puternic este in vigoare pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineața, un cod galben de ceața in Brașov și in alte șase județe din țara. Atenționarea de tip nowcasting este valabila pana la ora 10. Potrivit meteorologiulor, pana la ora 10.00, județele Brasov, Covasna, Arges, Dambovita, Buzau, Prahova si Gorj…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, se circula in conditii de ceata pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta (vizibilitate redusa la aproximativ 100 de metri pe tronsonul kilometric 20 – 54), pe DN11 si DN12, in judetul Covasna (vizibilitate redusa, pe alocuri, sub 50 de metri), pe DN73,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane aminteste ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017 – 30.06.2018,…

- Amintim ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN7C Transfagarasan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; 2. DN67C Transalpina…

- Stratul de zapada a ajuns la peste 20 de centimetri in statiunea montana Ranca, din judetul Gorj. Drumarii au intervenit in aceasta dimineata cu 6 utilaje,pe DN 67 C, intre Novaci si Ranca. Potrivit lui Ion Tudor, seful Sectiei Targu ...

- Ninge abundent pe Drumul National 67 C, Novaci si Ranca, stratul de zapada de pe carosabil avand doi – trei centimetri. Politistii nu permit accesul catre Ranca autovehiculelor care nu sunt echipate de iarna. Centrul Infotrafic anunta ca, vineri seara, in judetul Gorj, ninge abundent pe DN 67 C Novaci…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș vor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Situația drumurilor, in dimineața zilei de 28 noiembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in dimineața zilei de marți, 28 noiembrie, nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile.…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, peste 3.500 de pompieri cu peste 600 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale. In contextul emiterii de catre Administratia Nationala de Meteorologie a avertizarilor de cod…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, mai multe atenționari nowcasting Cod galben de ceața și vizibilitate redusa, valabile in 21 de județe, inclusiv in București, in orele urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in Municipiul București se va…

- Trei utilaje au actionat in ultimele ore pe DN 67 C Transalpina, intre Novaci si Ranca. Drumul este acoperit partial cu zapada tocata. A fost imprastiata, de asemenea, cantitatea de 10 tone de material antiderapant. Sunt obligatorii anvelopele de iarna ...

- 12 judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora. UPDATE: Douasprezece judete se afla, luni dimineata, sub avertizari cod galben de vant puternic, cu intensificari care vor depasi 70 de kilometri la ora, iar zona montana…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:30, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vant puternic in zonele montane din judetele Prahova si Arges. In aceste regiuni se vor semnala, la peste 2.000 de metri altitudine, intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi 100 - 110 km/h.…

- A nins destul de bine in noaptea de miercuri spre joi la Ranca, drumarii fiind nevoiti in cursul diminetii sa scoata utilajele pentru a deszapezi portiunea de Transalpina ce face legatura intre statiune si orasul Novaci. Strat...

- Drumarii gorjeni au intervenit in aceasta dimineața pe DN 67 C, intre Novaci si Ranca, cu utilaje de deszapezire, unde stratul de zapada masoara 10 centimetri. Reprezentanții Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu au fost in alerta și noaptea trecuta și au intervenit pe sectorul de drum dintre Novaci…

- Drumarii gorjeni intervin la aceasta ora pe DN 67 C, intre Novaci si Ranca, cu utilaje de deszapezire, unde stratul de zapada masoara 10 centimetri. Se actioneaza cu 4 utilaje si cu material antiderapant pentru curatarea soselei. Soferii care urca ...

- Patru tineri din Filiasi, Dolj, au cerut in aceasta dimineata ajutorul jandarmilor montani, dupa ce au ramas blocati cu masina in Ranca. Autovehiculul a derapat din cauza zapezii si a ajuns intr-un sant. Tinerii domiciliați in localitatea Filiași, județul Dolj, au menționat ca se aflau cu autoturismul…

- Doua utilaje asigura permanenta pe DN 67 C intre Novaci si Ranca. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu a dispus ca utilajele de deszapezire sa actioneze si pe timpul noptii. Zapada viscolita masoara in decor, pe anumite portiuni, si 40-50 ...

- Angajații Secției Drumuri Naționale (SDN) Targu-Jiu au acționat in cursul zilei de luni cu 5 utilaje pe DN 67C - Transalpina pentru degajarea zapezii, al carei strat masoara aproximativ 15-20 de centimetri in decor, a declarat șeful instituției, Ion Tudor. "Avem 4-5 utilaje pe DN 67…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila incepand de luni, ora 18:00, pana marți la ora 12:00, in 21 de județe. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte, unde viteza…

- Pe fondul avertizarilor meteorologice din ultimele zile, polițiștii de la Centrul Infotrafic au anunțat astazi care sunt drumurile inchise, dar și cele cu restricții in trafic. Mai exact, pin cauza conditiilor meteo nefavorabile, circulația rutiera pe DN 67C-Transalpina ramane inchisa pentru toate categoriile…

- Vine iarna in luna octombrie. ISU Alba a transmis o avertizare meteo de cod portaliu de ninsori, vanturi puternice și stratut consistent de zapada. Avertizarea este valabila de maine, 29.10.2017, ora 10.00 pana luni, 30.10.2017 ora 23.00, in S-V-N județului. Probleme vor fi in toata țara. Judetele…

- Zece judete din sudul, sud-vestul si centrul tarii se afla, la aceasta ora, sub avertizari cod galben de ninsori si viscol in zonele inalte. In cazul a sapte dintre aceste judete, avertizarile au fost emise de meteorologi inca de dimineata si au fost prelungite pana dupa-amiaza. Astfel, judetele Mehedinti,…

- Judetele Mehedinti, Gorj si Valcea sunt sub avertizare cod galben de vant puternic si ninsoare, in zona de munte, pana la ora 17, avertizarea fiind emisa initial pana la ora 11.00. De asemenea, pana la ora 15.00 se afla sub cod galben emis de Administratia Nationala de Meteorologie judetele…

- Cod galben de vant si ninsori in Brașov alte șapte județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata – 28 octombrie, avertizari cod galben de vant pentru șapte judete. UPDATE – ora 10.40: ANM a emis o noua avertizare Cod Galben de vant și ninsori in zonele de munte ale județelor…

- Stratul de zapada atinge 15 centimetri in zona montana a județului Argeș, circulația pe DN 7C - Transfagarașan urmand sa fie inchisa, sambata, pentru deszapezire. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, în zona montana…

- Cea mai inalta sosea din tara, Transalpina, va ramane inchisa zilele urmatoare. La iesire din Ranca, Gorj, a fost montata o bariera, iar stratul de zapada in zona masoara peste zece centimetri. Ion Tudor, seful Sectiei de Drumuri Nationale Targu Jiu, ...

- De la ora 18:00 intra in vigoare o noua avertizare meteo de Cod Galben de ploi, valabila pana la ora 23:00. Sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș și Dambovița. In intervalul menționat va continua sa ploua in zona Carpaților Meridionali, cea mai mare parte a Olteniei, local in…

- Șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Targu-Jiu, Ion Tudor, a declarat, marți, ca stratul de zapada pe DN 67C Transalpina, intre Ranca și Obarșia Lotrului, porțiune care a fost inchisa luni din cauza condițiilor meteorologice, are aproximativ 20 de centimetri la o altitudine de sub 2.000 de metri. Acesta…

- Stratul de zapada pe DN 67C Transalpina, intre Ranca și Obarșia Lotrului, porțiune care a fost inchisa luni din cauza condițiilor meteorologice, are aproximativ 20 de centimetri la o altitudine de sub 2.000 de metri, a declarat marți șeful Secției Drumuri Naționale (SDN) Targu-Jiu, Ion Tudor. …

- Meteorologii au actualizat marti avertizarile de vant puternic si ploi, astfel ca noua judete sunt sub cod galben pana la ora 18.00, cinci judete sunt sub avertizare pana la ora 23.00, in timp ce cinci judete se afla, pana la ora 18.00, sub avertizare cod portocaliu. Astfel, pana la ora 23.00…

- Circulația rutiera pe DN 67C Transalpina va fi inchisa pentru toate categoriile de autovehicule, intre Ranca și Obarșia Lotrului, incepand de luni, ora 18,00, ca urmare a codului portocaliu emis de meteorologi pentru zona de nord a județului Gorj. Potrivit unui comunicat de presa remis luni…

- Pe DN73C, in județele Argeș si Valcea, din cauza unor alunecari de teren, pe tronsonul Curtea de Arges – Burlusi, intre kilometrii 46 și 56, este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12,5 tone, iar pe tronsonul Burlusi – Piatra, intre kilometrii 56 si…