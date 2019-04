Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este oprit, vineri dimineata, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident soldat cu ranirea unei persoane, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Pe DN 6 Caransebes - Lugoj, la kilometrul 465+110 m, intre localitatile Zagujeni si Constantin…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, duminica, pe Drumul Național (DN5), in localitatea Jilava, judetul Ilfov, in urma unui grav accident rutier, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 13+100…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Traficul este oprit, sambata, pe DN 15D, in zona localitatii Bargauani, judetul Neamț, din cauza viscolului puternic, anunța Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN15D Piatra Neamt - Roman, in zona localitatii Bargauani,…

- Circulația rutiera se desfașoara ingreunat, luni, pe Autostrada București – Pitești, pe sensul spre Pitești, din cauza unui accident rutier intre cinci mașini. O persoana a fost ranita ușor, potrivit Centrului Infotrafic, informeaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Un autocar in care se aflau 23 de pasageri a fost implicat, luni dimineata, intr-un accident in judetul Caraș-Severin. O masina a patruns pe contrasens si a lovit autocarul, șoferul autoturismului murind in urma impactului, iar trei persoane au fost ranite, conform Mediafax.Potrivit Centrului…

- UPDATE ora 18:30 – Circulatia rutiera a fost reluata in conditii normale in judetul Iasi, pe DN 28B Targu Frumos – Botosani, la iesirea din localitatea Maxut catre Flamanzi, unde anterior traficul a fost intrerupt in urma unui accident. Pe fondul pierderii controlului si al patrunderii pe contrasens,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita in judetul Iasi, pe DN 28B Targu Frumos – Botosani, la iesirea din localitatea Maxut catre Flamanzi, din cauza unui accident in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Impactul s-a…