INFOTRAFIC, 2 iunie. Vezi ce restricții de trafic sunt impuse In judetul Hunedoara, pe DN 7 Sebes – Deva, la kilometrii 356 și 357, circulația se desfașoara pe un fir alternativ, din cauza apei pluviale care inunda parțial suprafața carosabila pe aproximativ 100 metri. In judetul Alba, pe DN 1 Sebes – Aiud, la aceasta ora se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea in trafic pe alocuri sub 100 metri. Din cauza lucrarilor efectuate la aprtea carosabila, sunt in vigoare doua devieri de circulatie pe reteaua de autostrazi, astfel: Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges, in zona… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

