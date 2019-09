Inflaţie august 2019. Cu cât s-au scumpit alimentele Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,1%. Inflatia lunara a ajuns in august la 0,06%, dupa ce alimentele s-au ieftinit cu 0,3%, in timp ce serviciile si marfurile nealimentare au crescut cu 0,2%. De la inceputul anului, cele mai mari cresteri pret au fost inregistrate la citrice (22,8%), cartofi (16,7%), si fructe proaspere (5,8%), in timp ce ouale s-au ieftinit cu aproape 6,6%, iar gazele cu 4,93%. Carnea de porc s-a scumpit cu aproape 5%, cead e vita cu 3,28%, de pasare cu 2,33%, iar preparatele din carne cu 3,07%. Prețul combustibililor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul carnii de porc la poarta fermei urca spre pragul de 2 euro kilogramul, urmare a problemele locale cauzate de pesta porcina și in acord cu trendul din Europa, care a produs mai puțin, dar a exportat mai mult. Fața de anul trecut, carnea romaneasca este cu 15% mai scumpa. https://www.economica.net/se-scumpeste-carnea-de-porc_173465.html

- Indicele prețurilor de consum, care masoare evoluția prețurilor din economice, a ajuns in luna iulie la 4,12%, in creștere fața de nivelul de 3,84% consemnat in luna iunie, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). Cartofii reprezinta produsele care s-au scumpit cel…

- Cartofii si citricele sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult in primele sapte luni ale acestui an, cresterile de preturi fiind de peste 20%, iar in ceea ce priveste marfurile nealimentare un avans considerabil de pret a fost consemnat la tutun si

- Tendința noua pe piața valutara: dolarul este in creștere, in timp ce cotația monedei euro scade ușor din 2 august. Cotațiile Bancii Naționale și prețul valutelor la unitațile de schimb.

- Fructele proaspete au continuat sa se scumpeasca in luna iunie fata de mai, pretul acestora urcand cu 5,81%, insa cartofii au consemnat o reducere a preturilor cu 11,51%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cresteri de preturi a mai inregistrat categoria fructe…

- Inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care Banca Nationala le are din piata, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Inflatie...

- Inflatia in luna iunie este posibil sa coboare sub 4%, conform datelor pe care Banca Nationala le are din piata, a declarat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie este mai…

- Scumpiri masive la carnea de porc: Pretul la poarta fermei a crescut cu 14%, iar fermierii taie tot mai putine animale Stagnarea productiei de carne de porc la nivel european a inceput sa se vada in preturi, in toata Europa. La poarta fermei, kilogramul este, in medie, cu peste 21% mai scump fata de…