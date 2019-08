Indicele ROBOR la trei luni a scăzut marţi la 3,07% pe an La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni se situa la 2,99%, in timp ce pe 6 august 2018 avea o valoare de 3,26%.



ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor pentru credite ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 3,16%, de la valoarea anterioara de 3,17%, in timp ce ROBOR la 9 luni a stagnat la nivelul de 3,22%. Indicele ROBOR la 12 luni a stagnat la 3,27%.



Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al doilea trimestru, este de 2,63% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor…

Sursa articol: dcnews.ro

