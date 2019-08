Indicele BET-TR a crescut cu peste 35% în primele şapte luni ale anului Indicele BET-TR, care include si dividendele acordate de companiile din BET, a crescut cu peste 35% in primele sapte luni ale anului si a ajuns la un maxim istoric de 14.732 puncte, iar indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat un nivel de 9.204 puncte la finalul lunii iulie, cel mai mare din ultimii 10 ani si jumatate, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Paradoxul pietei romanesti este ca prea putini investitori au fost prezenti in piata intr-un moment in care vorbim de maxime istorice pentru BET-TR si de maximul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

