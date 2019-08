India - Şcoli şi colegii închise în Mumbai din cauza ploilor torenţiale Cursurile in scoli si colegii au fost suspendate luni in Mumbai, centrul financiar al Indiei, in urma prognozelor meteorologice potrivit carora ploile torentiale care afecteaza zona vor continua, relateaza Xinhua. ''Toate scolile si colegiile particulare si publice vor ramane inchise. Unele birouri guvernamentale care ofera servicii de urgenta esentiale vor ramane deschise'', a scris duminica seara pe Twitter Corporatia Municipala Brihanmumbai, care administreaza orasul Mumbai. Potrivit prognozelor Departamentului de Meteorologie din India (IMD), ploile intense din Mumbai vor continua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

