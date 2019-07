Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 29 de oameni au murit si 18 au fost raniti luni intr-un accident de autocar in nordul Indiei, informeaza AFP si Reuters. Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi si orasul Agra, cand a parasit carosabilul si a cazut…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP.

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile…

- Peste 1,42 milioane de persoane au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale in provincia Jiangxi, din estul Chinei - 135.000 dintre acestea fiind deja stramutate, informeaza luni Xinhua. De joi, ploile torentiale au dus la inundarea a noua orase ale provinciei, a declarat Biroul de…

- Cel puțin patru persoane, inclusiv doi civili, au fost ucise și mai multe au fost ranite in estul Pakistanului dupa ce o explozie a avut loc in apropierea unui important templu sufit din orașul Lahore, potrivit autoritatilor pakistaneze, relateaza postul Al Jazeera potrivit mediafax Explozia…

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Un militar a fost ucis și…

- Ploile torentiale si inundatiile produse anul acesta in 23 de provincii din Afganistan s-au soldat cu moartea a cel putin 247 de persoane, a declarat sambata Autoritatea Nationala de Gestionare a Dezastrelor (ANDMA), relateaza dpa. Totodata, cel putin 300 de persoane au fost ranite in inundatiile care…