- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la închisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua în cea de-a cincea zi, atingând un nivel înalt al violențelor și blocând întreg orașul Barcelona, relateaza…

- Demonstranti care protesteaza fata de condamnarile la inchisoare primite de liderii separatisti catalani au blocat vineri intrarea in catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei. Multimea care scanda apeluri la secesiunea Cataloniei de Spania s-a adunat in cursul diminetii in fata celebrei…

- In mai multe cazuri au fost raportate ciocniri intre protestatari si politisti, acestia din urma fiind atacati cu pietre si petarde. Fortele de ordine au reusit sa tina separati participantii la doua demonstratii - una in sprijinul independentei Cataloniei, iar cealalta organizata de extremistii de…

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestatie dedicata Zilei nationale a Cataloniei, cerand totdata independenta provinciei fata de Spania. Politia din Barcelona a anuntat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au…

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu:…

- Aceștia au cerut totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press. Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestație. Susținatorii mișcarii secesioniste au venit inarmați cu steaguri…