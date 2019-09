Incredibil, dar adevarat: o invatatoare a atacat cu spray lacrimogen doi copii de 6 ani din clasa zero. "M-au agresat, eram in legitima aparare", a explicat aceasta

Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare de la o scoala gimnaziala din Santau, judetul Satu-Mare, a fost retinuta de politisti, miercuri, pentru 24 de ore, ea fiind acuzata ca ar fi pulverizat cu spray iritant lacrimogen doi copii, de sase si sapte ani, pe motiv ca au deranjat ora de curs. "Ieri (miercuri - n.r.), la ora 11,00,…

- O invatatoare in varsta de 43 de ani din Satu Mare a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce a pulverizat spray lacrimogen catre doi copii, de 6 ani si de 7 ani, in timpul orei de curs, ea spunand anchetatorilor ca cei doi elevi deranjau ora de curs.

- O invațatoare din Satu Mare a fost reținuta dupa ce a atacat doi elevi, de 6 respectiv 7 ani, cu spray lacrimogen, deoarece ii deranjau ora. O invațatoare din Satu Mare a fost reținuta pentru rele tratamente aplicate minorului și purtare abuziva și urmeaza sa fie prezentata, joi, instanței, dupa ce…

- Un nou caz șocant intr-o școala din Romania. O invațatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi, pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii duși la spital. The post Gest incredibil! O invațatoare a atacat cu spray lacrimogen doi…

- Un nou caz socant intr-o scoala din Romania. O invatatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii dusi la spital. O profesoara din judetul Satu Mare a fost arestata preventiv dupa ce a atacat…

- Ancheta la o scoala din comuna Santau, judetul Satu Mare, unde o profesoara in varsta de 40 de ani a atacat cu spray lacrimogen doi elevi din clasa pregatitoare. Cadrul didactic sustine ca micutii ar fi agresat-o si de aceea a recurs la un asemenea gest. Profesoara a fost retinuta.

- Un nou caz șocant într-o școala din România. O învațatoare de 43 de ani de la clasa pregatitoare a atacat cu spray lacrimogen doi elevi, pe motiv ca ar fi fost agresata! Cadrul didactic a fost arestat, iar elevii duși la spital.

- Parchetul Militar Iași a deschis un dosar penal in cazul intervenției unui echipaj de jandarmi din Vatra Dornei care a folosit spray lacrimogen asupra unui barbat care a ajuns in coma la spital și apoi a murit. Jandarmii au intervenit vineri in Vatra Dornei, in timpul unui spectacol de muzica populara,…