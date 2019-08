Stiri pe aceeasi tema

- Mii de români au ajuns, sâmbata, pe Aeroportul Baneasa, pentru a se bucura de spectacolul oferit de Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition - BIAS 2019. Spectatorii au avut de înfruntat însa o caldura foarte mare, care a încins puternic betonul…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, intr-o ceremonie publica organizata la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…

- Surse din cadrul AEP sustin ca in urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie pentru primul tur și 24 noiembrie pentru turul doi. Potrivit unui sondaj Europa FM, daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis…

- Bogdan Chirieac: In ceea ce privește partidul dumneavoastra, veți avea un candidat unic la președinție sau veți insista acum pe ideea pe care ați avut-o acum cateva zile ca PSD și PRO Romania sa aiba un candidat comun la președinție? ”Ba chiar și ALDE puteți sa adaugați pe aceasta lista pentru…

- Dacian Ciolos si-a consolidat capitalul de prezidentiabil si, in eventualitatea unei candidaturi, ar intra in turul al doilea cu Klaus Iohannis, arata datele unui sondaj intern al Aliantei 2020 USR PLUS. Respondentii il prefera pe Ciolos lui Barna, pentru cursa de la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca și UDMR va semna acordul politic național inițiat de președintele Klaus Iohannis pentru consolidarea parcursului european al României, însa liderul Uniunii Kelemen Hunor va semna, probabil la o data ulterioara, neputând participa joi la Cotroceni,…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- Inițiativa „Fara penali in funcții publice” va intra dezbatere parlamentara. Ea a fost inclusa pe ordinea de zi a Comisiei Juridice de marți, 11 iunie. Doar in cazul unui vor favorabil va merge mai departe pentru a fi votata in plen. „Dupa solicitarile pe care le-am facut atat in Biroul permanent al…