Incidentul de la Utrecht: autorul atacului din Olanda este născut în Turcia Seful serviciilor speciale mi-a spus ca aduna informatii si ca apoi mi le va aduce la cunostinta. Astept", a declarat Erdogan in cadrul unui interviu pentru canalul turc de televiziune Ulke TV.



"Unii spun ca este o disputa familiala, altii ca este un act terorist", a adaugat el.



Cel putin trei persoane au fost ucise luni la Utrecht, in Olanda, dupa ce un barbat a deschis focul in mai multe locuri, printre care si un tramvai, potrivit autoritatilor olandeze, informeaza Agerpres.



Potrivit media turce, principalul suspect Gokmen Tanis, este nascut la Yozgat, in centrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

