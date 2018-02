Stiri pe aceeasi tema

- Incident armat in statul american Maryland, la Fort Meade, chiar langa sediul Agenției Naționale de Securitate. Trei oameni au fost raniți prin impușcare, iar agresorul a fost reținut de polițiști.

- Atac armat la Agenția Naționala de Securitate in SUA, soldat cu cel puțin trei victime. Un atac armat a avut loc miercuri, la Agenția Naționala de Securitate (NSA) din SUA. Cel puțin trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Totodata, atacatorul a fost reținut, potrivit presei americane. …

- Trei persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri in apropiere de sediul Agentiei Nationale de Securitate a SUA (NSA) din statul Maryland si o persoana a fost retinuta, a informat miercuri presa locala, relateaza Reuters si AFP. Politia si serviciul de pompieri au anuntat mai inainte pe…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia…

- Tom Shannon, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice si diplomat de cariera, si-a prezentat joi demisia, o decizie considerata o lovitura data Administratiei Donald Trump, implicata in numeroase controverse internationale, afirma surse de la Washington. Tom Shannon a anuntat oficial…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Fiul presedintelui american Donald Trump a reactionat pe Twitter fata de momentul comic in care mai multe staruri ale muzicii, dar si fosta contracandidata la presedintie Hillary Clinton au citit fragmente din controversata carte despre primul an la Casa Alba a lui Trump, "Fire and Fury", scrisa…

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Presa de stat de la Havana a criticat marti anuntul facut in aceeasi zi de Departamentul de Stat de la Washington privind infiintarea unui grup de lucru pentru accesul la internet in Cuba, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile…

- Franta a cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU in legatura cu Siria ca urmare a operatiunii Turciei in provincia siriana Afrin (nord), a anuntat duminica ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Reuters. ''Ghouta, Idlib, Afrin - Franta cere o reuniune…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Exact la un an dupa aceasta manifestatie umbrita de violente, procurorii capitalei federale au tras invatamintele din achitarea din decembrie a sase protestatari dintre cei aproape 200 de urmariti penal. In documentele judiciare inregistrate joi, aceiasi procurori au precizat ca, din cele…

- 14 oameni au fost raniți într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marți în centrul orașul belgian Anvers, scrie Agerpres, citând DPA și Reuters. Poliția locala a exclus varianta unui atentat terorist.

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Semne bune anul are? Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA este deschisa convorbirilor cu Coreea de Nord „la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare”, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.

- Semne bune anul are? Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA este deschisa convorbirilor cu Coreea de Nord „la timpul potrivit, in circumstante corespunzatoare”, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters.

- Presedintele Donald Trump i-a declarat miercuri omologului sau sud-coreean Moon Jae-in ca SUA sunt deschise convorbirilor cu Coreea de Nord 'la timpul potrivit, în circumstante corespunzatoare', potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, relateaza Reuters. Presedintia sud-coreeana a…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- Directorul Agentiei Nationale de Securitate a SUA, Mike Rogers, intentioneaza sa isi prezinte demisia, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters.Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme…

- 'Mari proteste in Iran. Poporul iranian in sfarsit si-a dat seama ca banii si bogatia sa se fura si se risipesc pentru terorism. Se pare ca nu vor mai tolera aceasta', a scris Trump intr-un mesaj postat pe Twitter. 'Statele Unite urmaresc cu mare atentie daca exista incalcari ale drepturilor omului',…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat luni pe un pod peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), a anuntat NBC News, citand autoritatea statala de transport si media locala, transmite Reuters. Deocamdata, nu se știe cate victime sunt.Amtrak a confirmat incidentul,…

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- Departamentul de politie din New York a anuntat luni ca verifica informatiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters si dpa. Politia new-yorkeza a anuntat pe Twitter...

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Sapte presupusi membri ai Al Qaida au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica de o drona in sudul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, citat de AFP. 0 0 0 0 0 0 Jihadistii presupusi se aflau la bordul a trei vehicule deplasandu-se din provincia…

- Presedintele Donald Trump se afla la Casa Casa duminica dimineata (ora locala) in timpul incidentului, potrivit news.ro. O persoana a incercat sa sara un rand de suporturi de metal pentru biciclete folosite cu scopul de a crea un al doilea rand de garduri in jurul sediului Executivului, a…