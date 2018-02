Stiri pe aceeasi tema

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…

- Singura modificare intervine la vacanta de primavara Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie si insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul…

- Cetatea Deva și Complexul acvatic ”Aqualand” vor ocupa prim-planul atracțiilor turistice din județ, alaturi de alte obiective, la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care debuteaza joi, 22 februarie, la Complexul Expozițional Romexpo din București și va reuni reprezentanți ai celor…

- In perioada 22-25 februarie 2018 in Bucuresti, la Centrul Expozitional Romexpo, are loc Targul de Turism al Romaniei, la care sunt asteptate peste 280 de organizatii expozante (hotelieri, agentii de turism, autoritati locale, centre de informare etc.) si peste 20.000 de vizitatori. In aceasta perioada…

- Miercuri, 21 februarie 2018, ora 15.00, la sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanta, are loc o conferinta de presa prilejuita de participarea Organizatiei Patronale Mamaia Constanta la Targul de Turism al Romaniei 2018, ce se va desfasura in Complexul ROMEXPO din Bucuresti, in perioada 22 ndash; 25…

- Vizitatorii celei de-a 39-a editii a Targului de Turism al Romaniei vor fi captati "de momentele unice" pregatite la standul Ministerului Turismului pe toata durata evenimentului, se arata intr-un comunicat al ministerului, remis miercuri AGERPRES. "Cea de-a 39-a editie a Targului de Turism…

- Romanii sunt asteptati cu mii de vacante cu reduceri de pana la 50% la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se va desfasura in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo. Timp de patru zile, vizitatorii vor fi informati despre unele dintre cele mai frumoase si…

- V. S. Primaria orașului Sinaia va participa, de maine și pana duminica, 25 februarie, la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei. In parteneriat cu agenții economici cu activitate in domeniul turismului din stațiunea de pe Valea Prahovei, autoritatea locala va prezenta programul “O saptamana…

- Odata ce fondul de garantare devine viabil, turistul va plati o suma minima, intre 0,1% și 0,2% din valoarea prețului platit pentru pachetul turistic, potrivit reprezentanților Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Reprezentanții Timișoarei și ai altor localitați din Timiș vor participa la București la Targul de Turism, la finalul acestei saptamani. Pentru prima data, Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș vor avea un stand comun la acest targ. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea…

- Iubitorii de drumeții semnaleaza o tot mai intensa folosire a snowmobilelor în parcurile naționale și în rezervațiile din Munții Carpați. Un astfel de caz a fost documentat în Munții Rodnei, la sfârșitul saptamânii trecute, declarati…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani, turoperatorul low-cost Europa Travel a pregatit oferte tentante pentru ediția din februarie a Targului de Turism desfașurat online pe europatravel.ro . Printre surprize se numara reducerile Early Booking de pana la 50% la charterele cu avion in Grecia și la circuitele…

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei, intre 22-25 februarie 2018, in cadrul Centrului Expozitional Romexpo. Targul de Turism al Romaniei, editia de primavara 2018 se desfasoara in noile spatii expozitionale – B1 si B2! Avand o suprafata totala de 27.000 mp, pavilioanele B1 si B2 sunt…

- Romanii nu mai au limite. Cand vine vorba de calatorii, in ultimul an, am demonstrat ca ne putem lua vacanta oriunde, oricand! Iar cifrele arata ca in 2018 vom cheltui si mai mult pentru turism.

- Municipiul Mangalia si statiunile din sudul litoralului isi vor promova oferta pentru sezonul sezon estival 2018 in cadrul standului propriu de prezentare de la Targul de Turism al Romaniei, ce va fi deschis la pavilionul expozitional din Bucuresti, in perioada 22-25 februarie, informeaza un comunicat…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Delta Dunarii va ocupa unul din standurile principale ale Targului de Turism al Romaniei, gazduit de Bucuresti la sfarsitul acestei luni, si-i va imbia pe vizitatori cu preparatele traditionale din peste. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat pentru AGERPRES ca…

- România a fost vedeta targului de turism din Elvetia. Partenera La Fespo 2018, tara noastra s-a prezentat impecabil în fata unui public pretentios. Mâncarea traditionala si dansurile maramuresene au fost principalele atuuri are standului nostru. Si dupa ce s-a dat…

- Temperaturile scazute de afara nu ii sperie pe iubitorii de inot sa petreaca ore in sir in bazinele din Chisinau. Antrenorii spun ca inotul in are liber pe ger intareste sistemul imunitar si formeaza o rezistenta in fata racelilor si a virozelor.

- In urma cu doua zile, s a incheiat dezbaterea publica lansata de Ministerul Educatiei Nationale pe marginea structurii anului scolar 2018 2019.Daca intr adevar viitorul ministru va lua in calcul "voturile" celor peste 38.000 de profesori, parinti si elevi care au participat la consultare, atunci anul…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 26 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau

- Consiliul Judetean cumpara servicii de intretinere si reparatii curente la instalatiile sanitare din sediile proprii Palatul Administrativ din bd. Tomis nr. 51; blocul L4 din aleea Magnoliei nr. 2; imobilul din str. Mircea cel Batran nr. 104; Centrul Militar Zonal str. Mircea cel Batran 106; Centrul…

- Zona centrala a Dejului este una in care locuințele, case sau apartamente, au cele mai ridicate prețuri. Pentru astfel de prețuri, pe langa accesul la zona centrala a orașului, dejenii ar trebui sa beneficieze de cele mai bune condiții de trai, utilitați, parcari și strazi asfaltate.

- Centrul National de Informare si Promovare Turistica Cluj din cadrul Consiliului Județean Cluj participa in perioada 11-14 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism „Ferien Messe” de la Viena, cel

- În muntii Apuseni sunt cinci instalatii de via ferrata, adica trasee de escalada pentru amatori, cu elemente de siguranta multiple. Cel din zona Vadu Crisului a fost amenajat de salvamontistii prin voluntariat si a fost inaugurat în vara anului trecut. De atunci, hotii au furat de doua…

- Numarul turistilor romani care aleg sa mearga in vacanta de Craciun si Revelion creste in acest an cu 20-30% fata de anul trecut, consultantii in turism si touroperatorii consultati de News.ro estimand ca in acest an circa 300.000 de turisti vor alege destinatiile interne, dar si cele din strainatate.…

- Prima ediție a Targului de Craciun de la Beiuș si-a deschis miercuri seara porțile pentru vizitatori. Targul ramane deschis pana pe 24 decembrie. Consiliul Județean Bihor, prin Fundația ,,Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar” Oradea și Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea…

- East European Comic Con anunța primul invitat pentru ediția de anul viitor, care va avea loc in perioada 18-20 mai, la București. Pasionații de filme, seriale, benzi desenate și jocuri video se vor putea intalni la Romexpo cu actorul Jim Beaver, cel care joaca rolul lui Bobby Singer in celebrul serial…

- Coșobea Aurel, din județul Alba, ne intreaba care este structura anului de invațamant 2017-2018 și cum este planificat Programul „Scoala altfel”. RASPUNS: Structura anului de invațamant 2017-2018 este prezentata pe site-ul Ministerului Educației. Aceasta cuprinde cuprinde semestrul I (11 septembrie…

- Incepand de astazi, Trenurile Zapezii circula catre destinatii montane, precum Valea Prahovei, Vatra Dornei, Piatra Neamt si Petrosani. In zilele de weekend, biletele pentru calatoriile de pe Valea Prahovei pot fi achizitionate la preturi reduse intre 31% si 56%, iar in perioada 1 ianuarie - 28 februarie…

- Consiliul Județean Neamț și Centrul pentru Cultura și Arte “Carmen Saeculare” organizeaza, in perioada 17 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018, a doua ediție a Targului de Craciun la Neamț. “Deschiderea va avea loc duminica, 17 decembrie 2017. La ora 15:00, președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, si copiii…

- "Astazi am deschis cea de-a treia editie nationala a Targului de Artizanat si Mestesuguri. Programul pentru sustinerea artizanatului si mestesugarilor este unul dintre programele cele mai frumoase derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Are cea mai mare incarcatura…

- La Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva a fost amenajat un loc special, dedicat Regelui Mihai. Alaturi de portretul Maiestatii Sale si un buchet de trandafiri albi, a fost expus un drapel cu cifrul personal al regelui. „Acesta este un drapel militar din prima perioada a domniei Regelui…

- Evenimentul va avea loc la Filarmonica de Stat din Oradea. In cadrul evenimentului vor fi vernisate lucrarile acceptate la Salon și va fi prezentat „Best Author” – autorul cu cele mai multe acceptari și premii din concurs. Acesta este Graham Cashell, din Irlanda. La concurs s-au inscris…

- La finalul Targului de Carte Gaudeamus, care a adunat anul acesta 125.000 de vizitatori la Romexpo, cel mai mare succes le-au avut volumele de SF, de psihologie si de dezvoltare personala, alaturi de cartile cu bucate.

- "Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General", a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- "Mi se pare pozitiv ca se organizeaza un Targ de Craciun, in acelasi timp apreciez fermitatea primului ministru, faptul ca nu suporta Targul de Craciun si-si doreste mai degraba un #rezist e de apreciat", a spus Bogdan Chirieac. Suprapunerea acestor doua evenimente a fost apreciata de comentatorul…

- Dezbaterile principale in institutiile europene se articuleaza in prezent in principal asupra modului in care vor arata politicile europene dupa anul 2020, odata cu inceperea urmatorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, intrucat acest cadru va fi influentat semnificativ de noile provocari…

- Duminica, in ultima zi a Targului de Carte Gaudeamus, in Sala Cupola din cadrul Romexpo, Pavilionul Central, a avut loc dezbaterea „Traducerea literaturii romane in alte limbi: liste si canoane”, eveniment prilejuit de lansarea antologiei "Alte 10.000 de semne/Otros 10.000 caracteres", publicata de…

- Editura Tracus Arte a lansat, in cadrul Targului international de carte ”Gaudeamus”, exceptionalul audiobook ”Iubirile pentru care a plans si Dumnezeu”. Cu o grafica remarcabila, acesta contine 14 poeme de dragoste scrise de jurnalistul Adrian Artene si recitate, intr-un mod original, de renumitul actor…

- Duminica, in ultima zi a Targului de Carte Gaudeamus (22-26 noiembrie), au fost decernate, in Pavilionul Central de la Romexpo, premiile celei de-a 24-a editii a salonului de carte. Adevarul a obtinut din nou Trofeul Presei - sectiunea publicatii prin votul publicului.

- In debutul ședinței de Consiliu Județean de joi, 23 noiembrie, președintele administrației județene, Gabriel Zetea a ținut sa felicite prestația de excepție a reprezentanților instituției, aflați la Targul de Turism al Romaniei, ediția de toamna. ”La ultima ediție a Targului de Turism al Romaniei, desfașurata…