Stiri pe aceeasi tema

- Printul Dimitrie Sturdza (foto), designerul Stefano Ricci, Wolfgang Porche si Csanyi Sandor, presedintele OTP Bank din Ungaria, dar si Tinu Sebesanu, fondatorul Trend Hospitality, cel care a adus in Romania lantul Ramada, se numara printre invitatii milionarului Ion Tiriac la traditionala partida de…

- Ion Tiriac continua si in acest an „traditia” vanatorii de mistreti de la Balc, unde isi invita prietenii din lumea marilor finante si a industriei mondiale, acestia urmand sa ajunga in Bihor vinerea aceasta si sa plece duminica, 20 ianuarie. Inspectorii DSVSA vor avea mai mult de lucru la Balc, in…

- Doua noi focare de pesta porcina au fost descoperite in Bihor, unul fiind in satul Silindru, din comuna Simian, iar altul la porcii mistreti din fondul de vanatoare Fagu, langa domeniul lui Ion Tiriac din comuna Balc.

- Rominia va prelua președinția Consiliului UE pentru domeniul digital prin intemediul ministrului Alexandru Petrescu. Acesta va participa la lucrarile Consiliului TTE (Telecomunicații, Transporturi, Energie), din 4 decembrie, ce vor avea loc la Bruxelles.„Ministrul comunicațiilor și societații…

- Se iau masuri sporite de siguranța la Catedrala Manturii Neamului. Mii de oameni participa la slujba de sfințire a locașului, iar la aceasta ora sute de autocare au ajuns din toata țara in București. La sfințire participa zeci de preoți, dar și premierul Viorica Dancila.Mii de oameni stau…

- Pavel Bartoș, co-prezentator Vocea Romaniei a fost provocat de Unica.ro sa iși imagineze ce reacție ar avea daca una dintre fiicele lui ar participa la showul Vocea Romaniei. Vezi reacția actorului in clipul de mai sus! Reporter: Ce reacție ai avea daca una dintre fiicele tale ar participa la Vocea…

- Ce risca cei care iși ascund porcii Proprietarii de porci care au încercat sa-si ascunda animalele, ca sa nu fie sacrificate preventiv din cauza pestei porcine, risca sa se aleaga cu dosare penale. Asa au patit mai multi locuitori din judetul Giurgiu, dupa cum relateaza…

- ITM Maramures a realizat o campanie de control privind verificarea modului in care se respecta cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru transportul rutier al marfurilor periculoase. Obiectivele campaniei au vizat diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din…