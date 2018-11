Incepand de astazi marijuana medicinala este legala in Marea Britanie Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti.



Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar specialistii, arata BBC.



Organizatiile profesionale ale medicilor transmit ca marijuana trebuie prescrisa doar atunci cand exista dovezi clare asupra beneficiilor asupra bolii si cand alte optiuni de tratament au fost epuizate.



Autoritatile au decis de curand sa schimbe legislatia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

