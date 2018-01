Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a facut o serie de afirmații halucinante, sâmbata, la Turda, în contextul recentului scandal diplomatic dintre România și Ungaria, declanșat ca urmare a unei declarații facute de premierul Mihai Tudose la

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- 80 de candidați s-au inscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” al județului Salaj. Potrivit reprezentantilor ISU Salaj, cei mai mulți candidați, 51 la numar, s-au inscris pentru postul de subofiter tehnic…

- La nivelul județului Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” continua acțiunile de informare și educație preventiva in cadrul campaniilor R.I.S.C. “Renunta. Improvizatiile sunt catastrofale!”, lansata in luna noiembrie 2012, R.I.S.C. “Siguranta NU e un joc de noroc!”,…

- Scandal la sediul PSD intre protestatarii #rezist și susținatorii partidului! Jurnalistul Malin Bot impreuna cu cațiva manifestanți #rezist s-au adunat, jurul orei 14, in fața sediului PSD pentru a protesta impotriva conducerii PSD.In urma cu puțin timp, cateva persoane, care au ieșit din…

- Impreuna cu raportul, Romania TV a prezentat in exlusivitate poze de la tragedie care nu au aparut in presa. Intr-o imagine cutremuratoare, se observa un telefon in clubul Colectiv dupa stingerea incendiului, pe care apeleaza insistent ”mami”, mama uneia dintre victime. Raportul…

- Percheziții DIICOT la medicul urolog Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții in aceasta dimineața, injurul orei 06.15, la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. NCN TV Cluj-Napoca precizeaza ca descinderile il vizeaza pe celbrul medic urolog Mihai Lucan, care este suspect intr-un…

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), col. Daniel Dragne, a declarat marti intr-o conferinta de presa, ca incendiul de la sonda de gaze din Moftinu Mare nu a fost stins deoarece gazele ce ies din sol ar putea duce la formarea de "amestecuri explozive" ce s-ar putea deplasa…

- Pericol de explozie din cauza unui un incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare, județul Satu Mare. Zeci de pompieri acționeaza pentru a stinge focul care a izbucnit in cursul nopții. Militarii spun ca lichidarea acestuia ar putea dura mai multe zile. O sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare arde…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…

- Potrivit ISU Prahova, pentru licihidarea flacarilor au intervenit sase autospeciale. In urma incendiului, au ars trei sute de metri patrati din anexe si 120 de metri patrati din vila. De asemenea, flacarile au distrus si o masina. Cauza probabila a incendiului a fost un scurtcircuit electric.…

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Peste 30 de persoane au ajuns la spital, vineri, in urma unui incendiu petrecut intr-un imobil din Bergkamen, Germania, in care locuiesc și cetațeni romani, Consulatul General al Romaniei la Bonn intreprinzand, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile germane pentru afla daca printre…

- Peste 3.500 de pompieri din șapte judete care se vor afla sunt cod portocaliu de vreme rea au fost mobilizati de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Cursurile de apa sunt monitorizate, iar pacientii care au nevoie de dializa vor fi monitorizati. Au fost pregatite 32 de vehicule pe senile…

- Un nou protest la Prefectura Brasov, impotriva modificarii legilor justitiei. Circa 300 de persoane au venit si astazi, chiar daca vremea este potrivnica. Radu Hossu, una dintre persoanele cele mai vocale la aceste proteste, scria pe pagina personala de Facebook ca „Romania dupa 27 de ani este un stat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, focul a izbucnit la un magazin de imbracaminte, dar nu s-a manifestat cu flacara deschisa, fiind numai un fum dens. In urma cercetarilor facute de pompieri s-a stabilit ca incendiul a izbucnit…

- Au ramas ramas cateva ore pana la limita de timp permisa depunerii la Senat a oricarui amendament la proiectul de lege privind alocarea suprafeței de teren de 12 ha necesare construirii pe un total de 20 ha a unei noi structuri moderne și complet integrate in care sa poata fi relocate paturile și recalibrata…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Romania, Raed Arafat, a avut ocazia sa revada, sambata, la Nablus, autospeciala pe care a lucrat ca voluntar la varsta de 15 ani. În timpul vizitei în orașul în…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din Romania, Raed Arafat, a avut ocazia sa revada, sambata, la Nablus, autospeciala pe care a lucrat ca voluntar la varsta de 15 ani. În timpul vizitei în orașul în…

- Scrisoare deschisa catre premier, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Dupa adoptarea Ordonanței privind noile masuri fiscale, lumea s-a imparțit in doua tabere. In special, angajații direct afectați de aceste decizii. Guvernul a adoptat toate modificarile aduse Codului Fiscal miercuri, 8 noiembrie.…

- Cei 268 de boboci ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila "Pavel Zaganescu" din Boldești au rostit, astazi, juramantul de credința fața de țara, in prezența subprefectului județului Prahova, Emil Draganescu, a inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența…

- F. T. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino” Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca instituția, care are sediul in Ploiești, pe strada Rudului nr. 96, desfașoara acțiuni de recrutare a candidatilor care corespund conditiilor legale si criteriilor specifice in vederea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino” al judetului Prahova, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Rudului, nr. 96, organizeaza activitati de recrutare a candidatilor care corespund conditiilor legale si criteriilor specifice in vederea formarii initiale a cadrelor militare…

- Pompierii maramureșeni au intervenit in intervalul 03.11-05.11.2017 la 4 situații de urgența. Vineri, 03.11, pompierii Secției Vișeu de Sus au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o incapere a unei locuințe din Crasna Vișeului. Focul a distrus circa 7 metri patrați…

- Tudor Pogacean, un tanar IT-ist pasionat de poezie, isi vinde, inspirat de tragedia din Colectiv, primul volum de versuri pentru a contribui la campania de utilare a sectiei de arsi a Spitalului de Urgenta din Cluj. Unul dintre cele mai prospere orase din Romania nu a reusit sa adune 33.000 de euro…

- Raed Arafat sustine ca o tragedie ca cea din clubul Colectiv, se poate Intampla din nou in Romania. O autorizatie pentru securitate la incendiu nu garanteaza ca nu ar putea exista probleme, a spus seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru Digi 24.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta este mai bine dotat Dupa tragedia de la clubul Colectiv, sistemul de interventie în caz de dezastre a fost adaptat: au fost instituite proceduri noi si s-au facut exercitii pentru pregatirea specifica pentru astfel de situatii, a spus secretarul…

- O tragedie cum a fost aceea din clubul Colectiv se poate intampla din nou in Romania, spune seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. O autorizatie pentru securitate la incendiu nu garanteaza ca nu ar putea exista probleme, explica Raed Arafat. Invitat in emisiunea „In fata ta”, acesta a recunoscut…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa și spuma s-au deplasat in cartierul ploieștean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperișul bisericii din zona. Flacarile…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, patru autospeciale de lucru cu apa si spuma s-au deplasat in cartierul ploiestean Mitica Apostol pentru stingerea unui incendiu care a cuprins acoperisul bisericii din zona. Flacarile…

- Interventia din seara zilei de 30 octmbrie 2015 ar fi trebuit sa fie o lectie pentru autoritati, dar mai ales pentru constiinta patronilor de cluburi. Lucrurile se misca incet si se vad, la doi ani distanta, modificari doar in ceea ce priveste ligislatia de functionare a localurilor sau in modul…

- F. T. O femeie in varsta de 69 de ani a cazut, ieri, de la o inalțime de 20 de metri, de pe un pod, intre benzile de circulație de pe DN 1, pe raza localitații Poiana Campina ! Cauza accidentului – neatenție sau tentativa de sinucidere – era, ieri, la orele pranzului, necunoscuta anchetatorilor. Potrivit…

- UPDATE: Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, copila a fost gasita in padure, la aproximativ un kilometru de locul in care a disparut, iar in momentul in care a fost gasita era constienta si nu avea rani vizibile. Potrivit…

- Copila a fost lasata nesupravegheata, langa casa, cateva minute, a spus mama care a sunat la 112 si a anuntat disparitia. Potrivit datelor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, echipe de inteventie ale acestei structuri particopa,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti recruteaza si selecteaza candidati pentru cele 300 de locuri ale Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti, scoase la concurs pentru sesiunea ianuarie 2018.

- Incendiu violent izbucnit de dimineața in apropierea rafinariei Brazi, din Prahova. Doua utilaje, aflate in fața unei hale, in care se vopseau schele metalice, au luat foc. Incendiul s-a extins foarte repede și a cuprins și fatada imobilului. Focul ar fi pornit de la o aeroterma.

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul a izbucnit initial la doua utilaje parcate in fata vopsitoriei, iar ulterior focul s-a extins la fatada acesteia, arzand violent cu degajare mare de fum pe o suprafata de aproximativ o mie de metri…

- Un incendiu violent a izbucnit, joi dimineata, la o hala de vopsitorie din comuna prahoveana Brazi, flacarile manifestandu-se la acest moment pe o suprafata de aproximativ o mie de metri patrati.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN 1B, pe raza localitatii Bucov, elicopterul SMURD urmand sa preia o victima care se afla in stare grava. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova,…

- In zona Padurii Noroieni s-a inregistrat un focar de Loca Americana, boala infecto-contagioasa la albine. Focarul a fost luat in evidența de Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) și de catre Serviciul Agricol din cadrul Primariei Satu Mare, fiind atent monitorizat. In…

- Peste doua mii de pompieri cu patru sute de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizarile meteorologice. Pana acum au fost anuntate comitetele locale pentru situatii de urgenta si s-au verificat cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor poate produce…

- Cateva minute au schimbat Romania pentru totdeauna. 64 de oameni au murit, iar aproape 200 au fost raniti in incendiul de la Colectiv. In noaptea teribila de 30 octombrie 2015, spitalele din Romania au fost depasite practic de amploarea tragediei. Zeci de raniti au ajuns la Floreasca, iar acum, dupa…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, vineri seara, in urma unui incendiu care a izbucnit pe strada Cantonului din Cluj-Napoca. Focul a distrus 8 baraci improvizate in care locuiau oamenii. Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat ca la locul incendiului au intervenit 20 de pompieri,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat ca la locul incendiului au intervenit 20 de pompieri, cu 6 autospeciale si alte utilaje, scrie Mediafax. „Incendiul a avut loc pe o suprafata de 500 de metri patrati, fiind evacute 8 familii de pe strada Cantonului. ISU Cluj a intervenit cu…

- In cele circa 300 de zile de la investirea in functia de presedinte al R. Moldova, Igor Dodon a avut peste 150 de intalniri cu lideri de state, ambasadori, diplomati si oficiali straini. Seful statului a acordat prioritate partenerilor din Est, preponderent liderilor unor state arabe, dar nu s-a intalnit…

- În tragedia care a zguduit România apare înca o amânare. 64 de morți și aproape 200 de raniți, zeci de familii distruse. Peste câteva zile se fac doi ani de la tragedia din Colectiv.

- La concursul de admitere în Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” – Boldești candidații au la dispoziție 300 de locuri, toate pentru barbați. Locurile sunt structurate astfel: - subofițer de pompieri și protecție civila – 275 de…

- Din cele 2.880 locuri scoase la concurs, 300 sunt alocate scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti. Astfel, tinerii care doresc sa urmeze o cariera militara pot deveni viitorii pompieri salvatori, prin grija dascalilor de prestigiu ai unitatii de invatamant aflata…