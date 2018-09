Incendiu la o fabrică pe DN11 Pompierii militari intervin vineri noapte la un incendiu izbucnit la o fabrica de componente auto situata pe DN 11, aproape de șoseaua de Centura. „Incendiul se manifesta la instalația electrica din zona instalației de racire si a vestiarelor. Persoanele din interior s-au autoevacuat. La aceasta ora incendiul este localizat și se lucreaza la lichidare”, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plutonier major Luiza Danila. Intervin doua autospeciale de stins incendii cu apa, autoscara si un echipaj SMURD The post Incendiu la o fabrica pe DN11… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

