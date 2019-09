Incendiu în Floreşti. 86 baloţi din paie au ars "Incendiu baloti de paie in comuna Floresti, satul Calinesti. Incendiul a cuprins cu repeziciune aproximativ 86 baloti din paie. La fata locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere. Nu sunt victime", precizeaza ISU Prahova. Pompierii au reusit in cateva ore sa stinga incendiul, iar la fata locului au ramas doua echipaje de stingere pentru a preveni reaprinderea focului. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

