Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 iulie 2019, incepe oficial perioada de festival la Waha. Unic pentru activitațile de reconectare cu natura, stilul de muzica și oamenii prezenți la festival, acesta se desfașoara, ca de fiecare data, in sanul naturii – pașunea satului Bațanii Mari, județul Covasna. Un loc de suflet De cand…

- Un incendiu a izbucnit azi la oceanograful din Valencia, care este cel mai mare din Europa. Un turn din prefabricate s-a aprins. Pompierii au evacuat mii de turiști, dar au dat asigurari ca niciun om n-a fost ranit, a notat abc.es. De asemenea, nici unul dintre animalele de acolo n-a fost ranit. Fumul…

- Cum s-au imbracat petrecaretii la Neversea Editia din acest an a Festivalului Neversea s-a incheiat aseara dupa 4 zile in care sute de mii de oameni s-au distrat, pe plaja din Mamaia, in compania unora dintre cei mai tari artisti ai momentului. Vedete la Neversea printre zeci de mii de oameni Nu degeaba…

- Doi copii au fost injunghiați, in timpul nopții de sambata spre duminica, la un festival de muzica populara din comuna Prejmer, județul Brașov. Poliția face ancheta, cei doi baieți fiind duși la spital.Potrivit reprezentanților ISU Brașov, doi copii, unul de 14 ani și altul de 15 ani, au fost…

- Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul sau dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, doua persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost evacuati.

- In Bistrița Nasaud, Harghita și Maramureș zeci de oameni au fost evacuați din calea apelor și sute de gospodarii au fost inundate. Culturile agricole de pe hectare intregi au fost compromise complet. In Bistrița Nasaud a fost cod roșu de inundații pana la miezul nopții.

- Ambarcatiuni, autobuze si trenuri vor fi folosite joi in India pentru evacuarea a 800.000 de persoane din regiunile de pe coastele estice inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga zona de uscat in 24 de ore, au indicat autoritatile citate de Reuters.

- Un incendiu urias a izbucnit la o hala de depozitare din localitatea I.L. Caragiale, judetul Dambovita. Flacarile s au extins si la o hala in vecinata in care este depozitat polistiren. La fata locului pompierii intervin cu 14 autospeciale de stingere, transmite antena3.ro. Incendiul se desfasoara pe…