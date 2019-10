Încălzirea globală pune în pericol vinurile austriece Incalzirea globala pune in pericol cel mai renumit vin din Austria, Gruener Veltliner, care a pus tara din Alpi inapoi pe piata mondiala a vinurilor, dupa ce in urma cu trei decenii un scandal al vinurilor contaminate cu antigel aproape a ruinat sectorul vitivinicol. Vinul alb sec Gruener Veltiner a devenit renumit nu doar in restaurantele din capitala Viena, dar si la barurile la moda din New York si pana in Noua Zeelanda. Insa cresterea temperaturilor afecteaza incoltirea, inflorirea si maturarea strugurilor. Cu cat temperaturile sunt mai mari, cu atat creste continutul de zahar si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1. Incalzirea globala este un fenomen real. Stim asta fara nicio urma de dubiu prin simpla masurare. Daca, de exemplu, luam ca standard temperatura medie globala din perioada 1951-1980, temperatura medie din perioada 2010-2018 este cu 0,73 grade Celsius mai mare. Indiferent de standardul fixat (de perioada…

- Schimbarile climatice vor provoca inundatii frecvente, cresterea nivelului marii, topirea ghetarilor si dezghetarea permafrostului, potrivit raportului privind efectele schimbarilor climatice asupra oceanelor si criosferei publicat miercuri de Grupul interguvernamental de experti privind clima. Studiul…

- Catastrofe naturale cauzate de mari si oceane care pana acum se intamplau o data la un secol vor lovi omenirea an de an pana in 2050, indiferent daca vor fi de acum luate masuri pentru reducerea emisiilor de carbon, arata un raport semnat de oameni de stiinta din intreaga lume. Ei au studiat…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, sesizeaza Curtea Constituționala pentru anumite prevederi din legea exproprierilor. Este vorba despre articolele care prevad ca statul poate da inapoi unei persoane expropriate respectiva proprietate și sa ceara banii primiți drept despagubire inapoi. Weber considera…

- Premierul Viorica Dancila nu a convocat inca ședința de guvern saptamanala care se desfașoara, de regula, in fiecare miercuri. Este prima ședința de guvern dupa demisiile a trei miniștri ALDE. Problema este ca șeful statului a vacantat cele trei funcții de miniștri (Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul)…

- Doi romani, un profesor si o doctoranda de la Universitatea de Sud din Florida, au facut descoperiri alarmante despre incalzirea globala, iar una dintre cele mai prestigioase reviste de stiinta din lume le-a publicat un articol care a facut inconjurul lumii.

- Temperaturile din Israel au ajuns miercuri la cel mai inalt nivel de pana acum, a informat joi Serviciul meteorologic israelian, citat de dpaTemperatura din Sodom, in zona Marii Moarte, a atins aproape 50 de grade Celsius miercuri, potrivit Serviciului meteorologic israelian.In…

- Temperaturile din Israel au ajuns miercuri la cel mai inalt nivel de pana acum, a informat joi Serviciul meteorologic israelian, citat de dpa. Temperatura din Sodom, in zona Marii Moarte, a atins aproape 50 de grade Celsius miercuri, potrivit Serviciului meteorologic israelian. In timpul…