- Un incident socant a lasat intreaga tara fara cuvinte. Un barbat de 32 de ani din Arad si-a injunghiat fosta iubita, mama copiilor lui, in timp ce totul era transmis live pe Facebook. Dupa, l-a injunghiat si pe fratele acesteia s-a injunghiat si pe el. Toti trei au ajuns la spital.

