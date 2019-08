Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu lauda initiativa Gabrielei Firea de introducere a unei taxe de poluare in Capitala. La scurt timp, de la masurile anuntate de primarul general privind reducerea poluarii cauzata de masini, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca ALDE sustine initiativa si…

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centru Bucureștiului. Proiectul initiat de primarul general prevede ca soferii care nu au masinile inmatriculate in Bucuresti sau…

- O veste proasta pentru bucureșteni vine de la Societataea de Transport București. Linia 41 nu se va redeschide in totalitate pe data de 1 septembrie. Redeschiderea celor doua sensuri de mers ale celui mai rapid și aglomerat tramvai din Capitala a fost amanata. Reprezentanții STB vorbesc de o data…

- Jandarmii fac apel la participantii la mitingul din Piața Victoriei sa manifesteze pasnic si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Dispozitivele de jandarmi vor fi “instalate in obiectiv” incepand cu ora 14.00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane,…

- Un accident deosebit de grav a avu loc vineri dimineata in judetul Brasov. Doi oameni si-au pierdut viata, iar alti trei, printre care si un copil de trei ani, au fost grav raniti. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, soferul unui autoturism a patruns pe contrasens…

- Gheorghe Dinca, suspectul de crima de la Caracal, este adus miercuri in Capitala. Va fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i se vor face analize complete si totodata va fi supus unei expertize psihiatrice. Pe de alta parte, Dinca a cerut ingrijiri medicale pentru ca, spune el, anchetatorii…

- Val de caldura tropicala in București și in mai multe zone din țara, anunța meteorologii pentru urmatoarele zile. Aerul va devein irespirabil, in special in a doua parte a zilei de duminica. Meteorologii anunța pentru Capitala temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbra, iar in sud-estul…

- Un incident scandalos, care arata cat de vulnerabil este sistemul și cat de expuși și fara aparare sunt consilierii de probațiune in fața unor infractori cu probleme serioase de comportament, s-a produs, joi dimineața, in Capitala. Un individ cu vadite probleme comportamentale a transmis live pe Facebook…