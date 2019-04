Stiri pe aceeasi tema

- Ședința comisiei juridice a Senatului a fost amanata, marți, din cauza absențelor de la PSD-ALDE. Senatorii juriști ar fi trebuit sa discute cererea DNA de urmarire penala a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.La ședința au venit 5 senatori: Robert Cazanciuc (PSD), Daniel Fenechiu…

- Comisia Juridica a Senatului a luat, marți, o „pauza de 15 minute”, inaintea discutarii cererii DNA privind urmarirea penala a lui Tariceanu, dupa ce comisia a ramas fara cvorumul legal de lucru prin plecarea a trei senatori PSD. La momentul transmiterii acestei știri, toți membrii comisiei au plecat,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa se discute, luni, un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa.

- Luni dimineața, 25 februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanarea procesului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, pentru 25 martie. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, conform agerpres.ro Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul sau ca nu doreste…

- Liberalii ii critica pe cei din conducerea Senatului pentru nerespectarea calendarului votat in Biroul Permanent pentru dosarul prin care Parchetul General solicita inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu.