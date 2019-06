Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, planuieste sa mute sediul Administratiei Prezidentiale in cladirea Casei ucrainene de pe Kresciatik intr-un an, potrivit serviciului de presa al presedintelui, citat de UNIAN.

- O masca provenita din Coasta de Fildes si estimata la peste 300.000 de euro a fost furata luni din sediul parizian al casei de licitatii Christie's, de un barbat care a luat pur si simplu obiectul si a iesit apoi linistit din cladire, scrie agerpres.ro.

- O masca provenita din Coasta de Fildes si estimata la peste 300.000 de euro a fost furata luni din sediul parizian al casei de licitatii Christie's, de un barbat care a luat pur si simplu obiectul si a iesit apoi linistit din cladire, au dezvaluit surse din politie pentru AFP. Barbatul a intrat…

- De astazi, comunitatea financiar-bancara din Romania poate oferi clienților proprii serviciul Plați Instant care asigura transferul banilor in mai puțin de 10 secunde intre banci. O astfel de plata poate fi efectuata oricand 24/7/365. Valoarea individuala a unei plați executate prin Plați Instant se…

- Amenajarea și renovarea casei poate fi destul de costisitoare și mulți dintre noi o amanam, insa, cu puțina organizare poți sa renovezi apartamentul și cu un buget limitat. Iata 5 sfaturi utile pentru a renova ieftin locuința.

- [caption id="attachment_30620" align="alignleft" width="300"] In fotografie: Așa era pana nu demult la ”casa pentru Toți”, care a fost reorganizata[/caption] Olesea, Artiom și Marcel sunt cațiva dintre tinerii mobilizați in scaune cu rotile, care astazi stau in casa. Degradeaza. Au fost timpuri bune…

- Un echipaj al Politiei Locale Iasi a fost nevoit sa traga un foc de avertisment dupa ce un sofer a refuzat sa opreasca autoturismul, a demarat brusc si l-a acrosat pe unul dintre politisti. Seful Politiei Locale Iasi, Liviu Zanfirescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca incidentul a avut in zona Casei…

- Rodica Ghimiș, consilier local al PNL Targu Jiu, este in stare grava la spital. Fosta șefa a Casei de Pensii Targu Jiu a intrat vineri seara in coma dupa un accident vascular cerebral. Cu greu o clinica din Cluj a acceptat tr...