In vizita la fabricile Aston Martin din Anglia unde sunt produse noile modele si restaurate cele vechi

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost batuta crunt de 10 adolescenti, chiar in fata casei sale din Marea Britanie. Femeia a reusit sa scape dupa ce s-a baricadat in casa. Poliția a demarat o ancheta abia dupa 3 zile, sustine romanca, ea a povestit ca scandalul a izbucnit dupa ce le a cerut tinerilor sa nu mai faca galagie.…

- Opel va reintra anul acesta pe piata din Rusia cu trei noi modele: crossover-ul Grandland X, care va fi importat din Germania, si doua modele care vor fi produse local, la fabrica grupului PSA, transmit AFP,...

- In data de 14.03.2019, in jurul orei 02.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I– Nagylak, s-a prezentat pentru a intra in tara, un cetatean roman in varsta de 22 de ani, cu domiciliul in județul Teleorman. Tanarul conducea un autoturism marca BMW, inmatriculat in Marea Britanie, pentru care…

- Saptamana trecuta, Honda a confirmat speculațiile aparute in presa internaționala cu privire la viitorul uzinei pe care o deține in localitatea britanica Swindon. Japonezii au anunțat ca vor inchide uzina din Marea Britanie in 2021. De asemenea, Honda a confirmat ca producția versiunii sedan a lui Civic…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si face verificari la Tribunalul Harghita dupa ce dosarul Tandarei, in care au fost judecate 25 de persoane, s-a incheiat dupa aproape 9 ani, deoarece s-au prescris faptele. Ancheta a fost deschisa dupa ce 160 de copii romi au fost gasiti la cersit in Anglia. Procesul…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au depistat un cetațean roman, la volanul unui autoturism marca VAUXHALL INSIGNIA DESIGN ECOT, ce figura ca fiind furat din Marea Britanie, cu doar cateva zile inainte. In baza unor informații deținute, politistii…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), in cadrul lucrarilor sale desfașurate in plen cu ocazia primei parți a Sesiunii ordinare a APCE (Strasbourg, 21-25 ianuarie 2019), a dezbatut și adoptat rezoluția referitoare la actualizarea liniilor directoare menite sa asigure referendumuri echitabile…

- Presa din Germania vorbește despre o noua reducere a producției la una din fabricile Opel. Vanzarile slabe inregistrate de Opel in vara lui 2018 au dus la "incetinirea" producției la doua dintre fabricile constructorului. Opel a transmis ca va reduce producția la Ruesselsheim, ca urmare a unui "proces…