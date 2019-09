Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie alegerile, iar ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, vrea sa ne arate cu orice preț ca se construiesc autostrazi. Cu presa dupa el, șeful Transporturilor s-a dus în toiul nopții pe șantierul viitoarei autostrazi Comarnic – Brașov.

- Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare cerceteaza un tanar din Salaj pentru conducere sub influența alcoolului. In noaptea de 9/10 august a.c., la ora 02.00, polițiștii au depistat pe bulevardul Bucuresti din municipiu, un tanar de 25 de ani, domiciliat in judetul Salaj, in timp ce conducea…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un barbat pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și amenințare, fapte prevazute de Codul penal.Conform oamenilor legii, la data de 6 august a.c., pe timp de noapte, cel in cauza – un barbat in varsta de 51 de ani, din comuna Mica, ar fi…

- “Conform probatoriului administrat, la data de 6 august, pe timp de noapte, cel în cauza – un barbat în vârsta de 51 de ani, din comuna Mica, ar fi patruns fara drept în locuința unei femei de 63 de ani, din aceeași localitate, careia i-ar fi adresat amenințari. …

- Magistratii Tribunalului Suceava s-au pronuntat in cazul preotului George Ionut Apetrei din comuna Mitocu Dragomirnei, judetul Suceava, care, in urma cu 8 luni, s-a urcat baut la volanul masinii personale si a provocat un accident de circulatie soldat cu trei victime. Preotul a lovit cu masina trei…

- Un barbat, in stare de ebrietate, a vrut, pe la 02.30, sa vada cam cu cum e cu apa marii, noaptea, mai ales dupa ce bause ceva mai mult.Avand curaj s a avantat in larg, in apa marii, la Vama Veche, incercand sa starneasca invidia vamaiotilor.Numai ca nu a fost sa fie si doar putin a lipsit sa nu fie…

- O femeie în vârsta de 51 de ani și-a gasit sfârșitul azi noapte dupa ce a fost ucisa de soțul ei cu o coasa. Între cei doi izbucnise o cearta, pe care femeia a vrut s-o evite și a fugit la o vecina.