In Memoriam Florin Constantiniu „Ce-mi doresc(…)? Sa scap cat mai curand din aceasta lume de hotie, ticalosie si nevolnicie, care este Romania de astazi. Deoarece sunt prea batran pentru a mai emigra, cum nu exista la noi clinici de eutanasiere voluntara, cum procurarea… salvator e oprita prin lege, nu-mi ramane decat sa-l rog pe Dumnezeu sa ma ia la El rapid si usor.” (interviu acordat publicatiei „Formula AS”, nr. 950/2011) Istoricul Florin Constantiniu (8 aprilie 1933-13 aprilie 2012) a murit la varsta de 79 de ani… Absolvise studiile secundare la Colegiul „Sfantul Sava” si pe cele superioare la Facultatea de Istorie a Universitatii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dor de Basarabia, la Filarmonica Pitești. Intrarea este libera! Filarmonica Pitesti organizeaza miercuri, 27 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, spectacolul extraordinar Dor de Basarabia, dedicat aniversarii a 101 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Vor concerta soliști de la Chișinau:…

- Duminica, 31 martie 2019, ora 11:30, manifestarea cu tema Actualitatea clasicilor. O discutie pe marginea Filipicelor ciceroniene. prezenta si expunerile doamnei prof. univ. dr. Mihaela PARASCHIV (Facultatea de Litere din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi) si a domnului prof. univ.…

- Faza naționala a competiției „Huawei ICT Competition” Romania (18-24 februarie 2019) s-a incheiat cu victoria studenților de la Facultatea de Automatica, Calculatoare și Electronica a Universitații din Craiova, la ambele secțiuni ale competiției. Astfel, la secțiunea „Rețele de Calculatoare” primele…

- Peste 80 de profesori și intelectuali ieșeni au protestat, joi, alaturi de cațiva studenți ai Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, fața de conducerea țarii și fața de ceea ce ei au numit "abuzurile constante impotriva justiției". Deși au purtat pancarte cu mesaje precum „Nu vrem sa fim republica infracționala”,…

- Muzeul de Istorie &bdquoPaul Pltnea&rdquo Galai în parteneriat cu Colegiul de Industrie Alimentar &bdquoElena Doamna&rdquo Galai v invit joi 14 martie 2019 ora 12.00 la expunerea tiinific REGELE FERDINAND I UN DESTIN PENTRU ROMÂNIA.În data de 14 martie 1881 a avut loc proclamarea Rom...

- Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, in colaborare cu firma EGGER Romania, continua proiectul inceput in anul academic 2017 – 2018. Proiectul este orientat spre dezvoltarea aptitudinilor si a competentelor specifice pe care…

- Programul de activitati realizat de elevi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Complexul National Muzeal Moldova - Muzeul Unirii, Ateneul Iasi, Palatul Copiilor si Facultatea de Istorie a Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, cuprinde manifestari inedite ce vizeaza constientizarea importantei…

- O echipa de la Facultatea de Fizica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a reusit sa produca in laborator praf interstelar artificial printr-o ... The post Universitatea din Romania care fabrica praf de stele printr-o metoda unica in lume appeared first on Renasterea banateana .