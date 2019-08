In Bucuresti, incepe ridicarea masinilor parcate ilegal. Cum pot fi recuperate si cat costa

Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 26 august, Primaria Capitalei va incepe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe strazile orașului, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanți ai Poliției Locale București. Ridicarea, transportul și depozitarea unui Logan (pe o zi) ajunge la 500 de lei.Municipalitatea a stabilit…

- Compania Municipala Managementul Transportului se va ocupa de ridicarea mașinilor. Incepe ridicarea mașinilor dupa votul din Consiliul General al Municipiului București de ieri. PSD, ALDE și PMP au votat in favoarea proiectului. PNL și USR au votat impotriva sau s-au abținut. Gabriela…

- Compania Municipala Managementul Transportului va ridica masinile parcate neregulamentar in Bucuresti, care blocheaza circulatia Compania Municipala Managementul Transportului se va ocupa de ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar, pe baza regulamentului…

- Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat in ședința de miercuri un proiect care reglementeaza ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe strazile din Capitala. Proiectul prevede ca polițiștii rutieri și polițiștii locali arondați in București vor avea dreptul de a decide care…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat in ședința de miercuri un nou acord de cooperare intre Municipiul București și o companie care va pune la dispoziție 1.000 de trotinere electrice in Capitala. Luna trecuta au fost aprobate peste 600 de trotinete, potrivit mediafax.Citește…

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) a lansat o licitatie de 28,8 milioane lei (6,07 milioane euro), fara TVA, pentru achizitia de servicii de mentenanta pentru masinile Volkswagen Polo din dotare, pe o durata de 18 luni, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit…

- Andrei Creci, director general al Societatii de Transport Bucuresti, a declarat, vineri, ca numarul autobuzelor va fi suplimentat in zonele Gara de Nord si Aeroportul Otopeni cu ocazia vizitei Papei Francisc. "Avand in vedere restrictiile de trafic care vor fi impuse in aceasta perioada, cu ocazia…

- Primaria Capitalei, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, a lansat sesiunea de selectie publica de proiecte cu finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bucuresti pentru activitati nonprofit de interes local, in vederea dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale…