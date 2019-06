În anul 2040, carnea nu va mai proveni de la animale Cea mai mare parte a cantitații de carne consumata de oameni in anul 2040 nu va mai proveni de la animale moarte, iar un raport arata ca 60% din aceasta va fi realizata artificial, in cuve, sau va fi inlocuita cu produse pe baza de plante care vor arata și vor avea gust ca și carnea, scriu jurnaliștii de la The Guardian. Raportul consultantului global AT Kearney, bazat pe interviuri de la experți, evidențiaza impactul greu asupra mediului al producției convenționale de carne și ingrijorarile pe care oamenii le au asupra bunastarii animalelor in cadrul agriculturii industriale. Raportul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana obișnuita consuma cel puțin 50.000 de particule microplastice pe an și respira o cantitate similara, potrivit primului studiu pentru a estima ingestia umana a poluarii plastice, scrie The Guardian. Numarul adevarat este probabil de multe ori mai mare, deoarece doar un numar mic…

- Cine nu-și dorește pe masa de Paște o friptura de miel gustoasa și bine fragezita! Pentru un astfel de preparat, tot ce trebuie sa faci este sa ții carnea de miel la marinat inainte de a o baga la cuptor sau de a o frige pe gratar. Iata care sunt pașii ce trebuie urmați pentru marinarea carnii de miel.…

- Procurorul general al SUA, William Barr, a declarat intr-o conferinta de presa ca in raportul procurorului special Robert Mueller au fost investigate „10 momente” in care presedintele american Donald Trump a fost suspectat ca a obstructionat justitia, scrie The Guardian, relateaza News.ro.Citește…

- Investigatia procurorului special Robert Mueller a descoperit ca „in unele situatii, echipa de campanie a lui Donald Trump a fost receptiva” la ofertele rusilor in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, scrie The Guardian.De asemenea, procurorul a constatat ca echipa lui Trump „se astepta…

- Raportul unui grup de experți americani atrage atenția asupra faptului ca noile imagini din satelit, care arata semne de activitate în principalul amplasament nuclear nord-coreean, ar putea fi asociate cu reprocesarea materialului nuclear în scopul producerii unei bombe, scrie The Guardian.…

- Fostul director al unei companii franceze Spanghero producatoare de carne, judecat împreuna cu alți trei oameni într-un scandal al vânzarii carnii de cal pe post de carne de vita, a fost condamnat marți de catre justiția din Franța la doi ani de închisoare, inclusiv 18 luni cu…

- Specialiștii recomanda ca principalul criteriu de selecție sa fie prezența ștampilei Autoritații Naționale Sanitar Veterinare. De asemenea, trebuie sa ne ghidam dupa greutatea animalului și aspectul carnii, scrie a1.ro. Mielul nu trebuie sa fie mai mic de 12-14 kilograme, altfel va conține o cantitate…

- În regiunea afectata de ciclon, cel puțin 1,052 de oameni sunt infectați cu holera, dupa raportul Ministerului Sanatații, prezentat luni. Raportul arata o creștere semnificativa a cazurilor, conform The Guardian.Acum patru zile numarul celor infectați era estimat la 139, însa noile…