IMUNOGLOBULINĂ. Remus Borza: ȘANTAJ al marilor producători de medicamente. Greșeala României ”Unde se vad banii aștia?” ”Vorbim de sanatate, despre criza imunoglobulinei, care nu rezida din subfinanțarea sistemului, ci din prostul management. Avem 9 miliarde de euro alocari bugetare pentru sanatate, fața de anul trecut e o creștere de 12,5%. In ultimii 20 de ani, am bagat 150 de miliarde de euro in sistemul public de sanatate. Unde se vad banii aștia? Nu am construit un spital nou, chiar am inchis vreo 70. Actualele spitale sunt veritabile bombe biologice, infecțiile nosocomiale intraspitalicești omoara pacienții cu zile. Vorbim in spitalele din Romania de deficit de aparatura… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din sanatate incearca sa obtina bani ca sa construiasca in Romania o fabrica de concentrare a acestor proteine. Pana atunci, “trateaza” cu producatorii mondiali, ca sa trimita sangele donatorilor romani in strainatate, iar ei sa ne livreze in schimb, doctoriile. 4 litri de plasma. De aceasta…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM”…

- Romania cere in mod oficial ajutorul statelor din UE și NATO pentru a face fața crizei de imunoglobulina. Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura,…

- Satula de promisiuni neonorate, ministrul Sanatații Sorina Pintea a declanșat, aseara, mecanismul de protecție civila pentru a pune capat crizei de imunoglobulina. „Pentru luna martie nu se preconizeaza sa intre in Romania nicio fiola de imunoglobulina”.

- Satula de promisiuni neonorate, ministrul Sanatații Sorina Pintea a declanșat, aseara, mecanismul de protecție civila pentru a pune capat crizei de imunoglobulina. „Pentru luna martie nu se preconizeaza sa intre in Romania nicio fiola de imunoglobulina”.

- Ministerul Sanatații nu mai poate asigura imunoglobulina bolnavilor. Romania cere ajutorul țarilor din NATO și UE. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Luni seara, Ministerul Sanatații a declanșat procedura de achiziție a imunoglobulinei și cere sprijinul țarilor membre NATO și…

- Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi un salariu de 10.563 de lei. La anatomie patologica si medicina legala, un medic primar va avea o crestere salariala de la 9.481 de…

- "Aveam nevoie de o lege care sa niveleze unele inegalitați sociale perpetuate in ultimii ani. La munca egala, pe același post, cu aceeași pregatire, cu aceeași vechime, evident ca trebuie sa te aștepți la un nivel egal de salarizare. Este un principiu care a fost statuat prin legea salarizarii unitare.…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- 'Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele. Daca nu doreste sa fie informat, sa il oblig sa se informeze. Si daca nu doreste sa se informeze, sa plateasca o amenda, pentru ca statul roman investeste bani in tot ceea ce foloseste individul. (...) Asa cum statul ofera, si parintele poate…

- Vorbim, insa, despre țari normale, unde se cunoaște aspectul ca statul și funcționarii sai sunt doar beneficiarii taxelor și impozitelor colectate in primul rand din mediul privat. De acolo de unde iei, tot acolo spui și „saru-mana”. Așa, poți primi mai mult și mai repede și a doua oara,…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci ii ofera o mana de ajutor Ministrului muncii, doamnei Olguța Vasilescu, furnizandu-i cifre precise despre ”hoția” patronilor din Romania și ii demonstreaza, cu datele Guvernului și ale Curții de Conturi a Romaniei, cat de ”cinstit” este statul roman: „Doamna ministru Olguța…

- PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – considera ca escaladarea “taxei claw-back” de la 18,89% in ultimul trimestru al anului 2016 la 23,45% in trimestrul patru din 2017 este inca o dovada ca producatorii industriali…

- Rezistenta la antibiotice a crescut peste tot in lume, inclusiv in tarile dezvoltate, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit careia Romania este unul dintre statele in care consumul de antibiotice este in exces.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) solicita introducerea in programul de guvernare a unor masuri de politici industriale menite sa stimuleze fabricarea de medicamente in tara. In aceeași zi in care Guvernul Dancila a intrat in paine, iar noii și vechii miniștri…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Instituția-cheie a democrației, cea mai slaba incredere ”A fost, la inceputul anului, un sondaj IRES vizavi de ceea ce cred romanii cu privire la direcția in care se indreapta Romania. Trei din patru romani considera ca intr-o direcție proasta. Asta știam, nu e o noutate, dar daca ne uitam…

- Peste 400 de medicamente, unele vitale si imposibil de inlocuit, lipsesc din Romania, atentioneaza FACIAS. Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului avertizeaza ca romanilor le este pusa viata in pericol, iar ministrul Sanatatii a adus sistemul in pragul colapsului prin…

- Emisiunea se numește ”Borza Analytica”. Deputatul independent Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, va analiza evoluțiile politice, economice, sociale din Romania, impreuna cu jurnaliștii DCNews, Val Vilcu și Bogdan Chirieac. Emisiunea va putea fi urmarita pe site-ul DCNews…

- Amendamentele la proiectul bugetului de stat pentru 2018 propuse de deputatul PMP Corneliu Bichinet au avut un efect pozitiv pentru judetul Vaslui. Prin prisma sumelor alocate pentru reabilitarea drumurilor judetene si comunale, dar si UAT-urilor, deputatul vasluian considera ca anul 2018 este unul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- Deputatul USR Cluj Adrian Dohotaru a fost implicat recent într-un incident rutier, în cartierul Manaștur.Acesta a relatat întreg evenimentul pe pagina sa de Facebook.”Am tras una din cele mai mari sperieturi din viața mea. Pedalez pe str. Câmpului…

- Deputatul clujean Adrian Dohotaru a fost implicat, marti, intr-un accident rutier in Cluj-Napoca, unde se deplasa pe bicicleta. Dohotaru, care este un activist pentru ciclism, alergat si mers pe jos, a povestit cum a fost lovit in plin de o masina, in timp ce pedala pe o strada din Cluj. “Am tras una…

- In urma cu cateva minute s-a terminat ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Mutare fulger pe piața auto din Romania. Bulgarii vor sa invadeze București pana in vara anului viitor și pregatesc un proiect de senzație. Dupa ce a incheiat, recent, un parteneriat cu grupul petrolier olandezo – britanic Shell, cel mai mare operator din Bulgaria iși face intrarea in țara noastra…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…

- "Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reușite ale programului nostru de guvernare!", a transmis Liviu Dragnea. Medicii rezidenti, medicii dentisti rezidenti si farmacistii rezidenti vor incasa bursa de rezidentiat…

- Dupa ce in aceasta dimineata deputatul Emanuel Ungureanu a facut la DIICOT plangere impotriva ministrului Sanatatii, Florian Bodog primeste o noua lovitura! Ministrului i se cere, din Parlament, demisia. "Bodog trebuie sa plece!", sustine deputatul PMP Petru Movila, membru in comisia de sanatate…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu sustine ca medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT pentru delapidare, a fost ajutat de Emil Boc cu o concesiune pentru clinica Lukmed, iar in schimbul acestui ajutor actualul primar din Cluj-Napoca ar fi fost operat. Ungureanu, care s-a prezentat miercuri…

- "Bodog trebuie sa plece! Criza prin care trece medicina de familie este doar din vina ministrului Sanatatii, Florian Bodog, girata de Guvernul Tudose. Dupa un an de promisiuni si acorduri incheiate intre MS si medicii de familie nu s-a rezolvat nimic si nu se intrevede nicio rezolvare. Medicii de…

- Emanuel Ungureanu, omul care a depus prima plangere impotriva medicului Lucan, a dat cateva declaratii de presa in fata sediului DIICOT, unde este miercuri audiat de procurori in unul dintre cele mai mari cazuri de coruptie dupa anii '90. "Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt…

- Deputatul PMP Petru Movila a declarat, miercuri, ca Florian Bodog nu mai poate ramane ministrul Sanatatii, pentru ca este singurul vinovat pentru criza prin care trece medicina de familie, cerandu- i premierului Tudose sa numeasca un al ministru al Sanatatii.

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Medicii de familie din România își mențin decizia ca, începând de mâine, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacienții fiind afectați de faptul ca nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate, în timp ce cadrele medicale susțin…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Ce cadou a primit baiețelul Magdei Vasiliu de la Moș Craciun.Vlad a fost cuminte tot anul, așa ca de Craciun, acesta a avut parte de o surpriza de proporții. Cosmin, soțul mamei lui, a facut publica o imagine pe contul de socializare. De Craciun, Vlad a primit de la Moș, mașina mult dorita. „Plinul…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, s-a implicat in subiectul care a tinut capul de afis la finalul acestei saptamani in politica din Romania: intalnirea dintre Florin Iordache (presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru Legile Justitiei) si judecatorul CCR, Daniel Morar.

- ”Raspunderea magistratului nu e invenție romaneasca, a lui Dragnea sau a lui Tariceanu, e un principiu de drept universal valabil, regasit in legislația tuturor țarilor, inclusiv in legislația romaneasca, nu de ieri, de azi, ci din 1864, de la Codul Civil al lui Cuza, in care se instituia principiul…