Importante modificări şi restricţii în traficul din oraş, de azi In perioada mentionata, traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, precizeaza un comunicat al Primariei iesene, care indica si un traseu alternativ, pe strada Brandusa si pe stradela Moara de Vant. In timpul interventiilor la carosabil, va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Alte modificari in traficul iesean care se aplica de azi-dimineata, mai de amploare, au fost (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada mentionata traficul rutier pe aceste strazi va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe strada Beldiceanu, in ambele sensuri. In timpul lucrarilor pe strazile respective va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, marti, 7 mai, la Sibiu pentru a verifica stadiul pregatirilor care au loc in cladirea Primariei, unde va avea loc Summitul UE, si la Palatul Brukenthal, unde va avea loc dineul oficial al oaspetilor europeni. Importante forte de ordine, dar si angajati…

- In intervalul orar mentionat traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe tronsonul mentionat va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului…

- Pompierii intervin, luni dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un transformator electric in zona Duplex 3 din municipiul Brasov, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Conform sursei citate, la fata locului s-au deplasat…

- Incendiu violent de vegetație la Fagaraș, la ieșirea spre Sibiu. FLacarile au atins inalțimi de 4-5 metri. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca vegetația arde pe o suprafata de aproximativ doua hectare. „Incendiul se extinde cu repeziciune…

- 9.25 „Conducatorul unui autoturism inmatriculat in Ungaria, in timp ce se deplasa dinspre Sighișoara spre Brasov, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a lovit un parapet de pe marginea partii carosabile din dreapta sensului sau de mers, dupa care s-a rasturnat in șanțul din stanga sensului…

- Un sofer in stare de ebrietate a lovit trei autoturisme parcate si a doborat un stalp in municipiul Sibiu, vineri dimineata, in urma impactului pasagerul din masina sa fiind transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, potrivit Politiei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU),…

- Atentie soferi! Schimbari in trafic intr-o zona din centrul orasului. Este vorba despre intersectia cu sensul giratoriu care face legatura intre Bulevardul 15 Noiembrie si strada Nicolae Dumitru Cocea, artera pe care soferii au accesul interzis. Pe strada pot intra dinspre giratoriu doar autospecialele…