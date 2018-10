Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta statuie din lume, de 188 de metri, a fost inaugurata, astazi, in India, de premierul Narendra Modi, dar a starnit deja controverse, din cauza pretului de productie, de 370,7 milioane de euro, dar si a impactului asupra ...

- India a inaugurat miercuri, sub protectie maxima din cauza manifestarilor comunitatilor locale, cea mai inalta statuie din lume, la Surat, in Gujarat (vest), statul de origine al prim-ministrului nationalist Narendra Modi. Ea il reprezinta pe Sardar Vallabhbhai Patel, o figura a independentei Indiei,…

- Cea mai inalta statuie din lume, de 188 de metri, a fost inaugurata, miercuri, in India, de premierul Narendra Modi, dar a starnit deja controverse, din cauza pretului de productie, de 370,7 milioane de euro, dar si a impactului asupra mediului, potrivit The Telegraph.

- Numita Statuia Unitații, statuia omagiala este localizata in statul vestic Gujarat și a costat 408 milioane de dolari. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, care este din Gujarat, a promis ca statuia "va deveni o atracție turistica la nivel mondial". La realizarea statuii au lucrat peste 3.000 de…

- Numita Statuia Unitatii, statuia omagiala este localizata in statul vestic Gujarat si a costat 408 milioane de dolari. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, care este din Gujarat, a promis ca statuia "va deveni o atractie turistica la nivel mondial". Monolitul este cu 53 de metri mai inalt decat Templului…

- Cea mai inalta statuie din lume a fost inaugurata astazi in India. Statuia de aproape 600 de picioare (182 metri) il infațișeaza pe Sardar Vallabhbhai Patel, lider al erei independenței, care a devenit prim-ministru de interne al Indiei, informeaza AOL.

- India vrea sa doboare toate clasamentele construind cea mai inalta statuie care se va intitula “Statuia Unitatii” și il va onora pe eroul independentei Sardar Vallabhbhai Patel, amplasata in statul Gujarat.

- Prima este in curs de finalizare in Gujarat (vest) bastion al premierului Narendra Modi. A doua va fi gata in 2021 si va fi instalata in golful Bombay. Ambele vor fi de doua ori mai inalte decat Statuia Libertatii din New York. Costul santierelor: peste 800 de milioane de euro. In Gujarat, ”Statuia…