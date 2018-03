Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al talhariei de la o agentie de pariuri din Craiova a fost gasit. La aceasta ora are loc o perchezitie in locuinta acestuia, urmand sa fie dus la sediul Politiei pentru audieri.

- Femeia a fost atacata de o haita de maidanezi sambata dimineața, in cartierul Marceni din orașul Bicaz, Neamț. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei societați comerciale.

- Aseara, in jurul orei 22 45 polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o agenție de pariuri din centrul orașului si sub amenințarea unei pistol, a solicitat angajatei banii incasați. Acum polițiștii sunt pe urmele faptasului. Pana la aceasta ora inca nu a fost…

- Jaf armat la o casa de pariuri sportive din centrul Craiovei. Atacatorul a reusit sa fuga cu toate incasarile dupa ce a amenintat-o pe angajata cu un pistol. Politia il cauta acum pe barbat, atacul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Camerele de monitorizarea faunei montate de rangeri in Parcul natural Apuseni au surprins zilele acestea un urs plecat dupa hrana dupa o perioada destul de lunga de hibernare. Potrivit Romsilva, ursul a descoperit camera de monitorizare, ale caroro lumini s au aprins la trecerea lui prin raza de actiune,…

- O firma ieseana a montat in Cluj camere de supraveghere de peste trei ori mai ieftin decat vrea municipalitatea sa puna pe domeniul public. Liberalii amintesc ca nici sistemul de management al traficului n-a avut rezultatele asteptate. „Sistemul «Big Brother» pe care Primaria Iasi intentioneaza sa il…

- Un deținut nemulțumit de faptul ca nu este mutat intr-o alta camera de deținere a trecut la amenințari. S-a intamplat sambata, 23 februarie, la Spitalul Penitenciar din Dej. In jurul orei 14,40, deținutul s-a enervat ca nu i se indeplinește dorința, a spart o cana, iar cand a fos scos din camera de…

- O camera de supraveghere a surprins accidentul rutier ce a avut loc in aceasta seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. In imaginile surprinse se observa cum grupul de pietoni traverseaza pe marcajul pietonal. La un moment dat soferul autoturismului Volkswagen Polo intra in plin in grupul de pietoni.…

- Barbatul de 57 de ani, care, marti, a fost grav accidentat dupa ce a fost izbit de o masina a mascatilor IJP Arges, a decedat la spital. Politia face acum cercetari pentru ucidere din culpa.

- Jurnal de Argeș relata, ieri, despre cazul unui barbat din Malureni care a juns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o duba a mascaților, care se intorcea din misiune. Omul a ajuns la spital cu cu fracturi la membrele inferioare si cu evisceratie in zona abdominala, dar a murit intre timp.…

- Președintele Consiliului Județean Neamț a fost anchetat, reținut și arestat intr-un dosar al DNA Bacau, in care a fost dispusa interceptarea comunicațiilor in baza unui mandat de siguranța naționala aprobat ca primarul de judecatorul Horia Valentin Șelaru, pe o incheiere redactata parca „copy/paste”.…

- Camera de spurpaveghere a unui imobil de pe DN 1B a surprins momentul coliziunii dintre autoturismul Logan condus de jandarmul Constantin Nicolae si TIR-ul incarcat cu tabla. Pe inregistrarea produsa la la ora 21:55 se vede cum masina rula cu viteza mare si a derapat inainte de impact.

- Camera de spurpaveghere a unui imobil de pe DN 1B a surprins momentul coliziunii dintre autoturismul Logan condus de jandarmul Constantin Nicolae și TIR-ul incarcat cu tabla. Pe inregistrarea produsa la la ora 21.55 se vede cum mașina rula cu viteza mare și a derapat inainte de impact. In urma accidentului…

- Un barbat din Statele Unite era foarte mândru de noua lui achizitie. Charlie tocmai îsi cumparase o drona foarte performanta, ce zbura la o altitudine mare si avea o definitie foarte buna a camerei video. Imediat cum i-a venit pachetul cu firma de livrari,…

- Un adolescent ce a fost impușcat de cinci ori, saptamana trecuta, in timpul impușcaturilor de la liceul din Parkland, Florida, in timp ce incerca sa salveze viaților a 20 de colegi, a supraviețuit operațiilor și se simte mai bine, scrie digi24.ro.

- Politia federala americana a recunoscut vineri ca nu a luat masurile care se impuneau dupa ce a fost avertizata, in ianuarie, cu privire la potentialul pericol pe cae-l reprezenta Nikolas Cruz, un adolescent de 19 ani care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, scrie AFP. FBI a precizat…

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.

- O instanta federala din Statele Unite a dispus plasarea in arest preventiv fara posibilitatea de eliberare pe cautiune a presupusului autor al atacului armat comis intr-un liceu din statul Florida, soldat cu moartea a 17 persoane, existand suspiciuni ca individul face parte dintr-un grup radical.

- Un adolescent in varsta de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Autorul atacului a fost identificat drept Nikolas Cruz, un nume cunoscut in liceul din Parkland, deoarece acesta fusese un elev problema. Nikolas Cruz (19 ani) a fost prins in apropiere de liceul Marjory…

- Scene socante intr-un supermarket din Craiova au fost inregistrate de camerele de supraveghere. Vanzatoarea magazinului a trecut prin clipe de cosmar dupa ce un hot minor a amenintat ca o loveste cu o sticla in cap.

- • Alte șase videocamere vor urmari tot ceea ce se intampla afara sau in interior Violeta Stoica Cele 50 de autobuze noi Diesel Euro 6 pe care Primaria Ploiești intenționeaza sa le achiziționeze vor fi impanzite de camere de supraveghere, potrivit caietului de sarcini publicat sambata, 10 februarie,…

- Imagini incredibile din timpul unei tentative de jaf au fost publicate pe rețelele de socializare. Mai mulți hoți incearca sa dea o spargere la un magazin din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, iar intreaga acțiune e filmata de o camera de supraveghere exterioara.

- Un tanar de 24 de ani din orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un alt barbat. Momentul atacului a fost surprins de catre o camera de supraveghere. In imagini se observa cum un tanar este alergat de catre doi barbati. Unul…

- Un tanar de 24 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, din judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un rival. Abominabila fapta a fost surprinsa de catre o camera de supraveghere.

- Un tanar, de 24 de ani, din orasul Bumbesti Jiu, din judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un rival. Abominabila fapta a fost surprinsa de catre o camera video de supraveghere.

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Procuratura municipiului Chisinau a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a avocatului retinut in decembrie 2017. Acesta a accidentat patru persoane care traversau regulamentar carosabilul, printre acestia erau si doi copii. Mai mult avocatul a parasit locul…

- Romsilva a postat pe Facebook, imagini cu un exemplar de ras care cauta hrana in Parcul National Piatra Craiului. "Imaginile au fost captate cu ajutorul camerelor de monitorizare a faunei, dupa ce specialistii parcului i-au monitorizat urmele. In Parcul National Piatra Craiului, specialistii…

- Cine are curiozitatea sa faca un tur virtual cu ajutorul aplicației Google Street View, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, are surpriza sa vada ”oferta” locala de prostituate, care iși ademenesc clienții la marginea drumului. Mai mult decat atat, pot observa chiar și o mașina oprita, langa…

- Individul inregistrat in urma cu o saptamana, in timp ce cauta in timpul nopții bunuri de furat de pe mașini parcate in cartierul Burdujeni, a fost prins in cursul nopții de miercuri spre joi, avand asupra sa 12 antene auto, provenite de la stații de emisie recepție instalate pe autoturisme. Este ...

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- DIICOT anunța ca Mihai Lucan a recmalat ca a gasit o camera video în mașina soției. Biroul de informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizat si Terorism precizeaza: ”În cursul zilei…

- Un individ care cauta bunuri de furat de pe masini din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost inregistrat la „munca" de o camera de supraveghere. Pe imaginile se vede cum, in noaptea de 6 spre 7 ianuarie, in jurul orei 2.15, un barbat care poarta cu el un rucsac studiaza ...

- Clipul a fost difuzat de canalul japonez de televiziune NHK. Camera il surprinde pe puiul de tigru alb in timp ce se pregateste sa iasa afara, unde se afla deja mama sa. Vezi si Socul vietii: S-au intalnit cu un tigru, intr-o toaleta publica din Moscova VIDEO Apoi, intr-o manifestare…

- Un copil in varsta de 1 an a fost ranit intr-un accident rutier produs vineri in jurul orei 13 la intrarea in Gherla dinspre Dej, pe strada Dejului. Un șofer de 43 de ani din Gherla, aflat la volanul unui Opel, care circula dinspre centru spre Dej, la un moment dat a efectuat un viraj …

- Un accident de circulație, soldat cu trei persoane ranite ușor, s-a produs miercuri, 27 decembrie, in jurul orei 17:10, pe DN17, pe raza localitații bistrițene Coldau. Potrivit primelor informații, conducatoarea unui autoturism, o femeie din Coldau, in timp ce se deplasa dinspre Beclean inspre Dej,…

- Un locuitor din Vrancea si unul din Bihor sustin ca au fotografiat pe cer, in dimineata zilei de marti, 26 decembrie, un obiect luminos imposibil de identificat. Imagini asemanatoare au aparut si in vestul Rusiei, iar asupra provenientei obiectului au fost emise mai multe ipoteze.

- Un tanar, in varsta de 19 ani, este suspectat ca ar fi intrat intr-o farmacie din oraselul Codru in seara zilei de 6 decembrie curent, in jurul orei 21.00, cu fata acoperita, a amenintat farmacista cu un pistol si a cerut banii din aparatul de casa. Insa, victima nu s-ar fi speriat si l-ar fi alungat…

- Un avocat din Chisinau in varsta de 34 de ani, aflat beat la volanul unui automobil de model „Suzuki”, a lovit in seara de luni, 18 decembrie, patru persoane pe o trecere de pietoni din sectorul Botanica al Capitalei.

- Un tanar, cel mai probabil din Barlad, a fost surprins noaptea trecuta de o camera video in timp ce „subtiliza” un ștergator de parbriz de la un autoturism parcat in fața unui bloc. Intreaga scena a fost postata pe internet de catre proprietar.

- O singura camera de supraveghere din cele 22 existente in statia de metrou Costin Georgian a surprins tentativa de omor a tinerei care a reusit sa scape dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori in fata metroului, a declarat, joi, seful Politiei Capitalei, Dragos Nicu. El…

- Imagini spectaculoase cu capre negre in cautare de hrana au fost postate de Parcul National Apuseni pe pagina de Facebook. Animalele au fost filmate cu o camera cu senzori montata de specialiști in cadrul acțiunilor de monitorizare a faunei. In unele imagini se observa capre negre uitandu-se curioase…

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere de la statia de metrou Costin Georgian arata cum tanara de 20 de ani impinsa in fata metroului in dupa-amiaza zilei de marti, 12 decembrie, s-a salvat de la moarte dupa o lupta dura cu atacatoarea.

- Minutul 49 al meciului de la Medias, dintre Gaz Metan și Craiova a fost aproape sa se încheie cu o tragedie. La un duel aerian Kelic si Olaru s-au lovit cap în cap și s-au prabușit pe teren. Fundasul Craiovei și-a revenit repede, însa Olaru a avut nevoie…

- Imagini socante fac turul retelelor de socializare zilele acestea. Un copil de aproximativ cinci ani este umilit și amenințat chiar de iubitul mamei sale, deghizat in Moș Craciun. In clipul distribuit de mii de ori pe Facebook se observa cum un barbat imbracat cu un costum de Moș Craciun si "accesorizat"…

- Un cerb mare, solitar a fost filmat de camerele de filmat din Parcul Natural Apuseni. In imagini se poate observa cerbul intr-o ipostaza mai neobișnuita, așezat parca pentru a se odihni, pe covorul de frunze uscate. Cerbul carpatin (Cervus elaphus) este, dupa elan, cel mai mare reprezentant al animalelor…