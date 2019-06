Stiri pe aceeasi tema

- A venit vara și s-a dat startul vacanțelor! Lumea a luat deja cu asalt litoralul romanesc, iar mașinile au facut cozi interminabile spre munte. Pentru a vedea care sunt planurile de vacanța ale romanilor pentru 2019, agenția Starcom, a efectuat un studiu de piața la nivel urban, in randul persoanelor…

- Dupa o pauza de trei ani, Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacau a reintrodus zborurile „de vacanța” de tip charter. „Doi mari operatori de pe piața turistica din Romania, Christian Tour și Palarela 45, au venit cu oferte catre cea mai cautata destinație de concedii de vara: Antalya – Turcia.…

- „Regina Youtube-ului” se pregatește de lansarea noului single ce se anunța a fi hit-ul verii 2019 din muzica de petrecere din Romania. Piesa vine la pachet cu un super-videoclip filmat in metropola turceasca, Istanbul. Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iși surprinde…

- In perioada 22-26 mai 2019, in Antalya, Turcia, a avut loc EURO Business Cup, cel mai important eveniment de minifotbal destinat companiilor. Romania a fost reprezentata la aceasta competiție de catre patru echipe, una dintre ele fiind Florea Grup din Alba Iulia. La campionat au participat 24 de echipe,…

- In perioada 22-26 mai 2019, in Antalya, Turcia, are loc EURO Business Cup, cel mai important eveniment de minifotbal destinat companiilor. Romania va fi reprezentata la aceasta competiție de catre patru echipe, una dintre ele fiind Florea Grup din Alba Iulia. Competiția este organizata de catre Federația…

- Echipa Florea Grup din Alba Iulia va reprezenta Romania, alaturi de alte trei echipe din tara, la EURO Business Cup, cel mai important eveniment de minifotbal destinat companiilor. Competitia se desfasoara in perioada 22-26 mai, in Antalya, Turcia. Condiția principala de participare este ca toți jucatorii…

- Jorge a pastrat o relație frumoasa cu fosta nevasta, Alina Laufer, și e foarte apropiat de fiica lui din prima casatorie, Karina. Cel puțin o data pe an, cantarețul o ia pe Karina lui in vacanța cu noua lui familie, insa anul acesta, lucrurile s-au complicat, deoarece fata s-a mutat in America alaturi…