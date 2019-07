Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 iulie 2019, polițiștii Secției numarul 9 Poliție Rurala Campeni au fost sesizați de catre o femeie de 47 de ani, din localitatea Lunca Larga, cu privire la faptul ca, soțul sau, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a agresat-o fizic. Polițiștii au evaluat situația, iar fața de barbat…

- Anamaria Prodan și Dan Alexa, antrenorul Astrei, s-au contrat dur dupa Astra - FC Botoșani 2-2, impresara lovindu-l pe tehnician cu pumnul in fața. Gigi Becali, patronul FCSB și un apropiat al impresarului Anamaria Prodan, a comentat cearta dintre soția lui Reghecampf și Dan Alexa și a spus ca nu este…

- Un ucrainian a supraviețuit miraculos dupa ce și-a batut doua cuie in cap intr-o incercare de suicid, conform Dailymail. Oleksandr, de 64 de ani, a incercat sa-și ia viața dupa ce s-a certat cu rudele...

- Ieseanca i-a luat acestuia telefonul mobil dupa ce l-a lovit pe barbat de mai multe ori. „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat o femeie in varsta de 32 ani din municipiul Iasi, banuita de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor, s-a constatat…

- ARESTATI…Trei indivizi din comuna Zorleni au primit ieri mandate de arest la domiciliu si punerea sub control judiciar pentru comiterea infractiunilor de talharie calificata si tainuire. Cristi Racovita si Ion Dabija au fost condamnati la 30 de zile arest la domiciliu dupa ce au talharit pe timpul noptii…

- Sectia de Pompieri, Craiova a internvenit azi pe strada George Enescu, Bl.17 cu o autospeciala, pentru a debloca o persoana blocata in apartament. Dupa deblocarea usii, in apartament au descoperit un barbat, de aproximativ 77 de ani, decedat.

- „Avengers: Endgame“ a starnit o adevarata isterie in randul fanilor din toata lumea. Un barbat din Hong Kong a platit scump faptul ca nu s-a putut abtine si a inceput sa povesteasca in gura mare ce se intampla in ultimul film din celebra franciza.

- Doi tineri originari din Soroca si Glodeni, cu varstele de 23 de ani si, respectiv, 24 de ani, au fost retinuti pe urme fierbinti de catre politisti, dupa ce pe data de 19 aprilie ar fi rapit si santajat un barbat de 31 ani, in timp ce acesta se deplasa spre domiciliu.