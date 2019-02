Stiri pe aceeasi tema

- * Femeia care ar fi fost refuzata la consult de un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu a murit la un spital din Craiova, conducerea unitatii medicale anuntand ca verificarile in acest caz nu au fost inca finalizate. * Municipiul Brasov va sustine si cel de al cincilea episod al productiei…

- Municipiul Brașov va susține și producția celui de-al cincilea episod al producției „Wild Carpathia“, realizata de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care prezinta Romania și care a avut deja audiența in 110 țari din lume. Charlie Ottley a avut vineri o discuție cu primarul George Scripcaru, in care…

- In imagini se vede cum pustii sunt distrati de soferul autocarului cu o manea cantata de Florin Salam, "Buzunarul meu vorbeste". STUDENTA SI MANELISTA. Iubita unui titular de la FCSB, vedeta intr-un clip al lui Florin Salam VIDEO Toti copiii par extrem de familiarizati cu versurile…

- Dupa ce au lansat in noiembrie cel mai ambitios proiect al anului, “Viata bate vlogul”, serialul-fenomen in care protagonisti sunt opt dintre cei mai puternici influenceri din Romania, platforma PROTVPLUS.ro si hub-ul dedicat creatorilor de continut, TRU (the real you) revin cu cel de-al noualea episod.…

- Charlie Ottley, autorul faimoasei serii „Wild Carpathia“, prin care Romania a fost promovata in intreaga lume, revine in Maramureș pentru un nou documentar. CHARLIE OTTLEY impreuna cu echipa de filmare au fost oaspeti de seama ai satelor Calinești si Budești in Ziua de Craciun. Britanicul a vizitat…

- Conferinta de inchidere a proiectului inchinat Centenarului Marii Uniri are loc joi, de la ora 17,00, la Lapidarium (vizavi de Biserica Greaca). Subiectul abordat: „Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918”.

- Shania Twain (53 ani) a avut un moment rușinos, cand a facut pipi pe scena. Cantareața a povestit intr-un interviu ca cel mai penibil episod din viața ei a fost atunci cand susținea un concert și s-a mai putut abține, urinand chiar in fața spectatorilor