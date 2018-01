Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase au fost surprinse de un biolog in Insulele Cook din Pacificul de Sud: Nan Hauser inota in largul insulei Rarotonga, moment in care o balena cu cocoașa incepe sa o protejeze de un rechin tigru.

- IMAGINI Cantareata de muzica populara, BATUTA de cinci luptatori MMA. Unul dintre agresori este POLITIST: FOTO Roberta Opre, cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei, Ionuț Miclauș, au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA. Incidentul s-a petrecut joi, in London Pub,…

- Momente socante, joi seara, intr-un local din Cluj, unde una dintre cele mai iubite cantarete de muzica populara din Bistrita a fost batuta de cinci luptatori MMA, unul dintre ei fiind polițist. Cantareata a ajuns de urgenta la spital! Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu…

- Dincolo de pericolul major pe care-l creeaza, erupțiile vulcanilor sunt spectaculoase. Iata câteva dintre cele mai uluitoare imagini surprinse chiar în momentele de maxima activitate a acestora.

- Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30 (ora 21.30, ora Romaniei). Ranitii au fost dusi la soital si se afla acum sub atenta supraveghere medicala. Anchetatorii iau in calcul toate ipotezele care au…

- Clipul a fost difuzat de canalul japonez de televiziune NHK. Camera il surprinde pe puiul de tigru alb in timp ce se pregateste sa iasa afara, unde se afla deja mama sa. Vezi si Socul vietii: S-au intalnit cu un tigru, intr-o toaleta publica din Moscova VIDEO Apoi, intr-o manifestare…

- In ciuda numelui sau care poate provoca spaima, marele rechin-balena este una dintre cele mai importante atractii din golful La Paz (nord-vestul Mexicului) unde turistii pot inota alaturi de acesti giganti marini, noteaza vineri AFP. ''Sunt animale tropicale, foarte blande, alaturi…

- Viata lui Steliano Filip s-a schimbat complet de cand in viata sa a aparut o minune, fetita sa, Anais. Fotbalistul a avut parte de primul Craciun alaturi de micuta si nu a putut rata ocazia de a face o sedinta foto impresionanta.

- Spectaculoasa eclipsa totala de Soare din 2017 a uimit locuitorii din Statele Unite, cat si din intreaga lume. Evenimentul a fost urmat de inovatiile din domeniul aviatiei si detalii fascinante despre speciile din trecut.

- Soferul care a lovit patru persoane pe trecerea de pietoni este avocat. Acesta este din Chisinau si are 34 de ani.Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, cand banuitul, care se deplasa la volanul unui autoturism de model „Suzuki Vitara” pe bulevardul Zelinschi, nu a oprit la

- Casa Regala a Romaniei a publicat mai multe imagini emoționante de la funeralii. Intr-una dintre fotografii, Principesa Margareta este consolata de catre Prințul Charles al Marii Britanii, care i-a adresat acesteia cateva cuvinte și i-a oferit condoleanțele sale. Intreaga galerie foto poate fi accesata…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 3 situații de urgența in intervalul 15.12.-17.12.2017. Sambata, 16.12, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case.…

- Laurentiu de la Mpfm a devenit baiat de casa si s-a casatorit in aceasta vara. Tanarul a renuntat la burlacie de dragul Larisei, iar cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri.

- Peste 17.000 de romani au mers la Palatul Regal, in ultimele 24 de ore, pentru a se reculege la catafalcul Regelui Mihai, asteptand la cozi cateva ore. Palatul Regal a ramas deschis toata noaptea, iar vineri dimineata erau in continuare la rand sute de persoane.In noaptea de joi spre vineri,…

- Mii de oameni au asteptat în fata Palatului Regal, azi noapte, chiar si dupa ora 24:00, sa poata intra ca sa îi aduca un omagiu Regelui Mihai. Site-ul realitatea.net a filmat si a transmis ÎN DIRECT pe Facebook Realitatea imagini impresionante.

- Spectacol de zile mari la poarta Penitenciarului Rahova! Zeci de masini, trase pe partea dreapta a drumului, iar in capat o limuzina alba, lunga de vreo sapte metri... In asteptarea ”printisorului” care, chipurile, a fost lovit de soarta si a ajuns dupa gratii. Dar a sosit ziua cea mare si, daca nu…

- Camerele de la metrou au surprins in clar cele doua atacuri comise miercuri seara in stațiile Dristor și Costin Georgian in urma carora o tanara de doar 25 de ani a murit. Criminala a atacat mai intai la stația Costin Georgian (Video 2), prima fata agresata reușind sa se salveze. Cateva ore mai tarziu…

- Potrivit purtatorului de cuvant al politiei israeliene, Micky Rosenfeld, suspectul a fost arestat dupa atac, care a avut loc in principala autogara a orasului. Suspectul este un palestinian in varsta de 24 de ani din Cisiordania. Israelianul ranit, un paznic in varsta de 25 de ani, este in stare critica.…

- Imagini impresionante la Paris, unde zeci de mii de oameni au umplut celebrul bulevard Champs Elysee pentru a-i aduce un omagiu legendei muzicii franceze, Johnny Hallyday. Artistul francez a incetat din viata miercuri, la 74 de ani, iar disparitia sa a intristat intreaga Franta. Starul rock va fi inmormantat…

- Sute de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs-Elysees si la Biserica Madeleine pentru a-i aduce un ultim omagiu starului francez Johnny Hallyday, care a murit la 74 de ani din cauza cancerului pulmonar. Presedintele Frantei Emmanuel Macron va tine un discurs la slujba de inmormantare.

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- Bianca Dragusanu este cea mai fericita si mandra femeie de cand in viata sa a aparut micuta Sofia. Aceasta se bucura de fiecare moment pe care il petrece cu micuta si nu ezita sa impartaseasca momentele cu prietenii virtuali. In asteptarea Sarbatorilor, Bianca Dragusanu a avut o surpriza din partea…

- Incidentul a avut loc in comuna Sapata, acolo unde afaceristul in varsta de 59 de ani, care locuieste in Pitesti, are o casa. In timp ce isi curata arma pe care o detine legal, barbatul s-a impuscat accidental in piciorul drept. El a reusit sa sune la 112, iar in scurt timp a ajuns la el un…

- Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Tulcea a demarat o ancheta interna, dupa ce pe o rețea de socializare au aparut imagini filmate in comuna Niculițel cu un incident in care este implicat un polițist care incerca sa urce un barbat intr-un autovehicul al IPJ. În primele imagini…

- Imagini șocante filmate într-o școala din România. O profesoara esta batuta, împinsa, înjurata de catre elevii sai! Incidentul a avut loc la Școala Gimnaziala din comuna Poroschia din județul Teleorman. Profesoara este batjocorita și batuta de elevi, în sala…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din Dorohoi, a ajuns la spital cu arsuri grave dupa ce plapuma cu care era invelit a luat foc. Incidentul a avut loc joi dupa-amiaza, cand barbatul s-a bagat in pat, dupa ce a consumat o cantitate semnificativa de bauturi alcoolice. Acesta si-a aprins si o tigara, [...]

- Incidentul s-a petrecut in urma unui control de rutina in trafic, politistii de frontiera identificand o persoana care conducea un autoturism cu numere de inmatriculare expirate si fara permis. In sprijinul barbatului a venit o ruda care a amenintat politistul cu un topor.

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…

- Echipajului unei aeronave a companiei KLM „Liniile aeriene regale olandeze" i-a fost dat sa înfrunte condițiile nemiloase ale naturii. Un „Boeing 777" a fost lovit la decolare de un fulger, momentul fiind filmat și postat ulterior pe rețelele de socializare. Incidentul s-a…

- Un doctor britanic care a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in Australia a declarat ca a supraviețuit pentru ca a lovit animalul in nas, in același fel in care a procedat și faimosul surfer Mick Fanning in timpul unei competiții in urma cu doi ani.

- Incidentul a avut loc pe o strada din Calarasi. Acolo, un muncitor de la spatii verzi, care tundea copacii pentru a monta mai apoi instalatiile de Craciun, a cazut de la mai bine de 10 metri. Barbatul nu purta echipament de protectie si se afla pe un utilaj care nu era pozitionat pe picioare…

- In Columbia este in plina desfasurare o saptamana a modei africane desfasurata pe pamant sud-american! Prima prezentare a fost organizata la 180 de metri sub pamant, intr-o catedrala de sare.

- Slujbe speciale pentru Regele Mihai. Apropiatii Majestatii Sale au anuntat ca starea acestuia e una foarte grava, iar sustinatorii monarhiei din tara noastra au facut un gest impresionant.Citește și: Protecția Consumatorilor a facut ravagii in hipermarketuri: In ce magazine s-au gasit promoții…

- Clineții de la retailerul de moda Zara au gasit sute de mesaje neobișnuite in pe care le-au cumparat, starnind o adevarata controversa, scrie The Independent. Mesajele erau de la muncitori care se plangeau ca nu sunt platiți de mai multe luni. Muncitorii de la fabrica de confecții care lucreaza…

- Imagini șocante, surprinse in timpul unui scandal dintre doi cerșetori in scaune cu rotile in Piatra Neamț. Barbații s-au lovit cu pumnii și s-au scuipat ziua in amiaza mare intr-o piața din oraș, sub privirile trecatorilor. Un martor a filmat intreaga rafuiala, pentru amuzament. Va avertizam! Urmeaza…

- Tragedia de la Lugoj, in care un etaj intreg al unui camin de nefamiliști a fost devastat de o explozie, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. O persoana a fost grav ranita in urma deflagrației, iar zece garsoniere au fost distruse. Vineri, 3 noiembrie, o butelie defecta a explodat…

- S-a estimat ca peste 2.000 de ieseni au protestat duminica seara. Ei s-au intalnit in Piata Unirii, apoi au pornit in mars prin oras, fiind insotiti de Politie si Jandarmerie. In timpul marsului de pe traseul Piata Unirii - bd. Stefan cel Mare - str. A. Panu, numarul manifestantilor a fost de peste…

- Probleme grave pentru maicutele de la Manastirea Colilia din judetul Constanta, dupa ce hotii au dat atacul si au furat cele doua generatoare electrice cu ajutorul carora aveau energie electrica si se incalzeau.Manastirea a fost reabilitata cu ajutorul lui Gigi Becali. Incidentul a fost facut public…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a declarat miercuri in parlamentul de la Seul ca tara sa nu se va inarma nuclear, informeaza Reuters. Seful statului a afirmat ca sud-coreenii nu vor recunoaste si nu vor accepta Coreea de Nord ca stat nuclear, scrie agerpres.ro. Moon a mai sustinut…

- Un caine care a cazut intr-o fantana adanca de 12 metri din orasul Tismana a fost salvat astazi de pompierii gorjeni. Animalul alerga prin curtea casei stapanului sau si, in mod accidental, a cazut in fantana. Patrupedul a fost scos nevatamat ...

- Argentina a fost lovita zilele trecute de o furtuna violenta și o grindina puternica, iar fotografiile surprinse imediat dupa fenomenele meteo extreme prezinta o imagine aproape apocaliptica: mașini ingropate pana la nivelul portierei in gheața și apa.

- Donald Trump a primit copii ca sa-l colinde, celebrând astfel Halloween-ul în avans, potrivit The Independent. „Când o sa fii mare, vrei sa calci pe urmele parintilor tai? Mai bine nu raspunde la aceasta întrebare. Nu o sa faca decât sa îmi creeze…

- Momente de coșmar pentru pasagerii unui avion al companiei Airasia. Aeronava în care se aflau a piedut presiune dupa ce a cazut peste 6.000 de metri în gol, scrie The Telegraph. Avionul decolase de 25 de minute din Perth și se îndrepta catre Bali când a fost forțat…

- Nu de putin ori, animalele au reusit sa ne ofere adevarate lectii de viata si nu contenesc sa o faca. Vitelul din imagini da dovada de o adevarata de ambitie. Desi are numai doua picioare, animalul nu se da batut.

- Accident pe un santier din Capitala. Un barbat a ajuns la spital in stare grava dupa ce a cazut de la o inaltime de cinci metri. Incidentul a avut loc pe strada Cantermir din sectoru Centru.

- Sezonul estival, care a adunat pe litoral sute de mii de turisti s a terminat, dar plaja si marea continua sa faca spectacol, chiar daca vremea s a racit considerabil. De departe unul dintre cele mai fotografiate obiective acum, in plina toamna a devenit un pian amplasat pe plaja din Vama Veche. Toti…

- Burj Khalifa din Dubai este cea mai inalta cladire din lume, iar intreținerea ei, pe interior, dar mai ales pe exterior, nu este deloc simpla. Totuși, arhitecții care au gandit turnul au luat in calcul nevoia spalarii celor 120.000 de metri patrați de sticla și au creat o serie de facilitați in acest…