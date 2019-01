Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Dan Vîlceanu a postat pe Facebook un film cu momentul în care ministrul Muncii, Marius Budai, prezent în Parlamentul European, a avut o bâlba în timp ce ține un discurs despre prioritațile României la Consiliul UE. „Dancilul de la…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, va fi audiat, miercuri, la Bruxelles, de membrii Comisiei pentru drepturile femeii si egalitatea de gen (FEMM) si cei ai Comisiei pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale (EMPL) din Parlamentul European cu privire la politicile sociale…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat miercuri ca se doreste ca presedintia romana la Consiliul UE de anul viitor sa fie un succes nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Uniune Europeana. Oficialul PE, impreuna cu o delegatie de la Bruxelles, a participat, la Palatul Victoria,…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru va deveni consilier onorific al premierului Viorica Dancila, sustin surse guvernamentale pentru „Adevarul”. Alesul european este unul dintre cei mai influenti oameni ai PSD la Bruxelles, acesta fiind si vicepresedinte al socialistilor din PE.Victor Bostinaru,…