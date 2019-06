Stiri pe aceeasi tema

- O ploaie torentiala a facut ravagii in Capitala. Mai multe strazi au fost inundate, iar masinile circula cu dificultate prin suvoaiele de apa.Mai multi martori oculari au postat imagini cu dezastrul de dupa ploaie.

- Este stare de alerta in Valcea, dupa ce ploile torențiale au dat naștere unor inundații-monstru! Mai multe locuințe au fost pur și simplu distruse de apa care a patruns in acestea, iar localnicii nu mai știu ce sa faca, pentru a indrepta situația in care se afla.

- Un numar de 53 de localitati din 19 judete au fost afectate de ploile abundente si vijeliile din ultimele 24 de ore, fiind inundate 36 de case si aproape o suta de curti, arata cel mai recent bilant transmis de MAI. In Timis, o femeie a carei casa a fost inconjurata de ape a fost salvata cu barca de…

- Ploile au facut ravagii in Romania! In ultimele ore 24 de judete au fost afectate de inundatii, iar pompierii abia fac fata solicitarilor. Sute de case si mii de gospodarii au fost inundate, iar oamenii au nevoie de ajutor.

- Ploile abundente au provocat probleme in județul Caraș-Severin. Cele mai afectate de fenomenele meteorologice au fost localitațile Bocșa și Caransebeș... The post Inundații in Banat! Mai multe gospodarii și strazi au fost acoperite de ape appeared first on Renasterea banateana .

- Ploua puternic in Chisinau, iar mai multe strazi s-au transformat in rauri adevarate. Cicrulatia a fost ingreunata, iar automobilele se scalda in suvoaie de apa.PUBLIKA.MD aminteste ca in aceasta dupa-amiaza si seara ne asteapta averse si vijelii in toata tara.

- Cantitați insemnate de precipitații și grindina au cazut peste intreaga Romanie, imaginile fiind apocaliptice. Judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures, Harghita sau Suceava au fost lovit din plin de furia naturii, dupa ora 16. Se fac eforturi pentru evacuarea in siguranta a satelor inundate de ape.

- Imagini apocaliptice in Maramureș. Nori negri au fost fotografiați an Baia Mare, dar și in Baia Sprie. COD GALBEN HIDROLOGIC FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri…