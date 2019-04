Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Monica Niculescu și Irina Begu i-au mulțumit Simonei Halep pentru daruirea din cele doua zile. Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut infruntarea cu Pauline…

- Irina Begu a fost in lacrimi la conferința de presa dupa meciul Romaniei cu Franța din Fed Cup.Citește și: Presa din Franța EXULTA dupa INFRANGEREA Romaniei - L'Equipe: Franta se califica in finala dupa un meci de dublu sufocant Irina Begu i-a mulțumit Simonei Halep pentru modul in…

- Romania a pierdut semifinala Fed Cup cu Franța, scor 2-3. Cristian Tudor Popescu deplange lipsa unei jucatoare care sa o secundeze pe Simona Halep (27 de ani, 2 WTA). Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața lui Caroline Garcia, scor 6-7 (6), 6-3, 6-4. Irina Begu, accidentata in final, a pierdut infruntarea…

- Perechile Monica Niculescu/Simona Halep si Kristina Mladenovic/Caroline Garcia se vor infrunta in meciul decisiv de dublu care va stabili finalista FedCup, dintre Romania si Franta, informeaza News.ro.Citește și: Caroline Garcia: 'Am vrut sa castig și am incercat totul' Dupa meciurile…

- Florin Segarceanu si Irina Begu au vorbit despre partida din semifinalele Fed Cup dintre Franta si Romania, iar capitanul-nejucator a recunoscut ca fetele vor avea din nou un suporter de lux, mai exact pe Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, potrivit mediafax.Echipa de Fed Cup a Romaniei…

- Simona Halep a declarat ca în acest an va da totul pentru echipa de FedCup a României, care a reușit o calificare entuziasmanta în semifinalele comeptitiei: 3-2 cu Cehia, campioana en-titre. Numarul 3 WTA a marturisit ca a avut mari emoții și i-a fost greu sa urmareasca din tribune…

- Romania a trecut de Cehia, scor 3-2, și s-a calificat in semifinalele Fed Cup. Acolo vom intalni Franța, in luna aprilie. Fetele noastre s-au calificat dupa victoria la dublu reușita de Irina Begu și Monica Niculescu in fața celei mai bune perechi din lume Siniakova și Krejcikova, scor 6-7(2), 6-4,…

- Nu e nevoie de prea multe cuvinte, imaginea vorbește de la sine: Monica Niculescu și Irina Camelia Begu au luptat pâna la ultimul strop de energie pentru o victorie istorica contra Cehiei, scor 3-2. România a eliminat campioana en-titre chiar la ea acasa și va juca în semifinalele…