Ilsole24Ore: Paradoxul Italiei: există locuri de muncă, dar 33% dintre ele nu vor fi ocupate In urmatorii 5 ani, companiile italiene sunt pregatite sa ofere un loc de munca a 469.000 de tehnicieni, insa cursurile de formare nu vor putea satisface oferta lumii industriale. In prezent, 33% din competentele profesionale cerute de piata muncii sunt de negasit. In consecinta, locurile vor ramane goale. De-acum si pana in 2022, aproape jumatate din experti cu varste sub 29 vor fi foarte dificil de gasit. Problema afecteaza nu numai sectorul productiv si teritoriile, dar si familiile si studentii conform Ilsole24Ore citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.500 de angajati ai Aeroportului Henri Coanda - cel mai mare din Romania - ar putea intra in greva daca nu se inteleg, in curand, cu conducerea companiei, in vederea semnarii contractului colectiv de munca. Conducerea sindicatului lucratorilor din aeroport estimeaza ca doar 2 ore de greva…

- Vești excelente pentru persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a publicat lista locurilor de munca disponibile in fiecare regiune a țarii, precum și domeniile in care se fac angajari.

- Strainatatea cauta muncitori romani. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera peste 2.000 de locuri de munca, cele mai multe oferte de angajare fiind in Spania, unde se cauta persoane pentru cules de capsuni, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata sambata intr-o vizita in judetul Vrancea, a declarat ca Romania se confrunta cu problema fortei de munca, in special cea calificata, si a punctat ca este important ca romanii plecati in strainatate sa fie adusi acasa. "Trebuie sa recunoastem acolo unde…

- Romania sufera din cauza unui fenomen care are mai multe cauze. Lipsa forței de munca a creat probleme grave multor companii, in special celor mici și mijlocii, insa exista și o criza a locurilor de munca, i...

- ♦ Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate si are probleme legate de competitivitate in domeniul fiscal, in ciuda faptului ca fiscalitatea pe capital este foarte scazuta ♦ Datele sunt consemnate in „Indicele de Perceptie“ realizat…

- "Nu vad utilitatea acestui referendum. Problema casatoriei intre un barbat si o femeie e deja legiferata. Ea exista deja in Codul Familiei. Acest referendum nu aduce nimic nou din perspectiva aceasta a dreptului unui barbat de a se casatori cu o femeie si a dreptului unei femei de a se casatori cu…

- Romanii lucreaza tot mai putin cu jumatate de norma. Locuri de munca s-ar gasi, dar cele mai multe nu sunt pentru pensionari, studenti sau tinere mame, care vor sa castige un ban in plus. La nivel european, suntem printre ultimii la numarul angajatilor part-time.