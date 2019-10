Ilia: Sub influența băuturilor alcoolice a lovit un stâlp de curent electric In data de 20.10.2019, ora 21:43, polițiști din cadrul Secției II Poliție Rurala Ilia au identificat un tanar in varsta de 28 ani, din municipiul Hunedoara, care a condus un autoturism in comuna Ilia, Sat Bretea Mureșana, pe drumul satesc, care, in dreptul unui imobil a lovit un stalp de curent electric provocand ruperea acestuia. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l, alcool pur in aerul expirat, fiind condus totodata la spital pentru recoltarea de probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma evenimentului rutier nu au… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

