- Curtea Constitutionala din Republica Moldova a decis marti suspendarea din functie a presedintelio tarii, Igor Dodon, in urma refuzului sau repetat de a accepta candidaturile la functiile de ministri, propuse […]

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis ca președintele Igor Dodon este in imposibilitate temporara de a-și exercita atribuțiile, dupa ce a refuzat, in mod repetat sa-i numeasca in functii pe cei sapte noi ministri propusi de premier. Astfel, președintele Parlamentului sau prim-ministrul…

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Curtea Constituționala a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova va examina marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md, potrivit news.ro.Igor Dodon…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Daca acum PNL și liderul partidului se opun vehement eliminarii președintelui Romaniei din procedura de numire a procurorilor-șefi, in urma cu patru ani, Ludovic Orban spunea exact contrariul. Imediat dupa ce, pe 23 august, ministrul justiției, Tudorel Toader, venea cu propunerea de eliminare a președintelui…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Cele doua sesizari au fost conexate…

- Procurorul general, Augustin Lazar, s-a grabit, marți, sa anunțe ca se gandește sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) in legatura cu modificarea Legilor justiției. Procurorul general nu are insa acest drept, potrivit legii. “Este o situatie sensibila, pe care noi o analizam pentru a…

- Compania Tarom și-ar putea stabili propriul buget de venituri și cheltuieli, care, pe durata cat statul este acționar majoritar, va fi aprobat prin ordin comun al ministrului Transporturilor și al ministrului Finanțelor Publice, conform unui proiect publicat de Ministerul Transporturilor (MT) și citat…

- Echipa de fotbal FCSB și-a aflat, luni, adversara din șaisprezecimile competiției europene Europa League, pe care o va intilni in luna februarie a anului viitor. Formația antrenata de Nicolae Dica va juca impotriva italienilor de la Lazio Roma, dupa extragerea ce a avut loc, luni, de la ora 14, la Lyon.…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. ”Trebuie sa fim constienti ca,…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- Deputații au adoptat, miercuri seara, pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Votul final urmeaza sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. In ceea ce privește raspunderea magistraților,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut, miercuri, alaturi de primarii de sector, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Palatul Victoria, urmata de o alta intalnire, la Parlament, cu președintele PSD, Liviu Dragnea. “De astazi, relația mea cu premierul Mihai Tudose este una calma”,…

- Partidul Democrat din Moldova (PDM) va propune introducerea pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din aceasta saptamâna, a proiectului de lege privind modificarea Codului audiovizualului, prin care se propune un mecanism de asigurare a securitații informaționale a statului, transmite MOLDPRES.…

- Conflicte violente au izbucnit, sambata, in Piața Victoriei, intre protestatari și forțele de ordine, cateva persoane fiind ridicate și conduse la secția de poliție pentru audieri. Aproximativ 20 de protestatari s-au imbrancit cu jandarmii care incercau sa-i mențina in perimetrul Pieței Victoriei. Manifestanții…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Peste 10.000 de manifestanți au blocat, duminica seara, centrul Capitalei, protestand fața de Guvernul PSD și fața de parlamentarii de la putere. Totodata, și in mai multe orașe din țara mai multe persoane au ieșit in strada. Circulația pe Bulevardul Kiseleff a fost oprita. Protestele au fost anunțate…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis, joi, sa respinga sesizarea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor prin care parți din insula Belina și brațul Pavel au trecut din…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a fost condus, pana in octombrie anul acesta, de Giovanni Kessler – un fost procuror italian anti-mafia -, anchetat anul trecut pentru interceptari ilegale și lasat fara imunitate de Comisia Europeana. Kessler a fost acuzat ca a deschis inutil peste 400 de…

- Ouale, carnea, untul si multe alte produse de baza costa acum chiar si cu 50% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut. In opinia analiștilor economici, citați de Antena 3, majorarea accizei la combustibili este principalul motiv al scumpirilor. Astfel, cu toate ca nu ne apropiem de sarbatoarea…

- Parchetul General și DNA, mai exact Augustin Lazar și Laura Codruța Kovesi, au transmis, miercuri, puncte de vedere identice in privința modificarii Legilor justiției, prin care desființeaza proiectele aflat acum in Parlament și cer respingerea acestora “in bloc”. In continuare, comunicatul de presa…

- Candidații care au susținut examenul pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii au oferit o serie de „perle” la interviul de admitere. Deși sunt amuzante, „perlele” scoase pe gura de candidați ridica serioase semne de intrebare asupra viitorului magistraturii in Romania. Ele au fost scoase…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) – ar mai putea accede in Parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, vineri, ca unele din cele patru coduri – penal, de procedura penala, civil, de procedura civila – au fost adoptate prin angajarea raspunderii Guvernului, avand nevoie de corectare si modificare. Tudorel Toader a explicat ca au fist emise foarte multe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte și disconfort termic, valabila de vineri, de la ora 21, pana luni, la ora 23. Potrivit meteorologilor, din noaptea de vineri spre sambata…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, recunoaște, ca a participat la intalniri private cu politicieni, dar in calitate de reprezentat al Parchetului General. Declarațiile au fost facute intr-un interviu realizat in redacția vice.com/ro, in cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, realizat de Inițiativa…

- Plenul Curții Constituționalea a Romaniei (CCR) a admis, marți, o excepție de neconstituționalitate ridicata in cazul legii care reglementeaza modul in care sunt despagubiți romanii ale caror proprietați au fost preluate abuziv de stat in perioada comunista. Mai exact, CCR a luat in dezbatere exceptia…

- Fostul sef al Politiei Romane, Petre Toba, s-a prezentat, marti dimineata, la sediul DNA pentru audieri in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Saptamana trecuta, si fostul secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in perioada in care institutia era condusa de Gabriel Oprea, Ilie Botos,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a cerut luni Curții Constituționale a Romaniei (CCR) sa constate și sa soluționeze conflictul juridic de natura constituționala intre Guvernul Romaniei, pe de o parte și Ministerul Public – Direcția Naționala Anticorupție, pe de alta parte, in cazul…

- Inspectia Judiciara (IJ) s-a autosesizat și face verificari in legatura cu o eventuala abatere disciplinara in cazul procurorului inspector Elena Radescu – cea care a coordonat controlul la DNA. Asta, dupa ce Radescu a declarat, miercuri, la Antena 3, ca a fost nevoita sa se deplaseze cu masina de serviciu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), luni, in legatura cu dosarul “Belina”, in urma opiniilor formulate de expertii pe drept constitutional de la Senat. „In ceea ce priveste sesizarea CCR, v-am spus ieri ca astept…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, le-a indicat, miercuri, jurnaliștilor sa intrebe Guvernul despre sesizarea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) cu privire la un posibil conflict juridic de natura constituționala intre Ministerul Public, prin DNA, pe de o parte, și Guvern, pe de alta parte, in…

- Plenul Camerei Deputatilor decide, marti, daca incuviinteaza cererea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul fostului ministru Rovana Plumb, vizata de anchta in dosarul “Insula Belina”. Comisia juridica a decis respingerea cererii. ” (…)In esența, e vorba de doua hotarari de guvern, ambele legale.…

- O parte din banii primiți cu titlu de mita de Ancuta Anda Macovei, fost director IT al Autoritatii Nationale Vamale, in prezent director in cadrul ANAF, ar fi ajuns la Vasile Blaga. Informatia apare in referatul de arestare intocmit de procurorii DNA Ploiesti pe numele Ancutei Macovei, arestata intr-un…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, joi, ca formațiunea pe care o conduce iși menține sprijinul politic pentru ministrul pentru relația cu parlamentul, Viorel Ilie. El a precizat ca, in cazul acestuia, a existat și un vot in Senat impotriva cererii DNA de incepere a urmarii penale.…

- Fostul ministru al cercetarii Mihnea Costoiu s-a prezentat marți la Direcția Naționala Anticorupție. Surse judiciare citate de Agerpres au precizat ca el urmeaza sa fie audiat de procurori intr-un dosar in care se investigheaza modalitatea prin care a fost concesionata Baza Sportiva “Cutezatorii”. La…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a incheiat categoric interviul acordat lui Mihai Gadea, in ediția de luni seara a emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, tranșand problema guvernarii sub autoritatea PSD Intrebat de Mihai Gadea daca s-au ascuțit cumva sabiile in interiorul PSD, Mihai Tudose a spus ca,…

- Premierul Mihai Tudose ar fi amenințat cu demisia, din cauza sondajului Avangarde care plaseaza Guvernul pe un tren descendent de favorabilitate și despre care spune ca ar fi fost comandat de președintele PSD, Liviu Dragnea, informeaza Antena 3. Potrivit unor informații de ultima ora, obținute de Antena…

- Noi pasaje din raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au fost prezentate, sambata seara, de Andreea Sava, in emisiunea “Descoperiți”, de la Antena3. Pasajele – care evidențiaza pe de o parte, abuzuri ale procurorilor DNA și pe de alta parte, modul…

- Un atentat terorist a avut loc, sambata dupa-amiaza, in capitala Angliei, Londra, dupa ce un individ a intrat cu mașina intr-o mulțime de oameni. Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat pe trotuarul din fața Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza sambata presa locala,…

- Secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, va prelua, “in proporție de 51%”, funcția de președinte al Curții de Conturii a Romaniei, au declarat surse din conducerea centrala a PSD, citate de “Evenimentul zilei”. Potrivit evz.ro, Mihai Busuioc și-a depus la Parlament dosarul de candidatura pentru…

- Opt cetateni romani au fost raniti, trei fiind in stare grava, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion, miercuri dimineata, pe o autostrada din Belgia. Accidentul a avut loc pe Autostrada belgiana E411, in zona Loyers, au comunicat autoritatile belgiene, potrivit site-ului Sudinfo.be…

- Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci de la Salcia, deținuta pana la inceputul acestui an de fiul liderului PSD Liviu Dragnea, scapa de acuzațiile formulate pe numele lui, dupa ce dosarul a fost clasat. Anunțul a fost facut de avocatul lui Dragne, Maria Vasii, la Antena3. „Nu pot decat…