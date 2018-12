Iaşul, pe locul opt pe ţară după salariul mediu net In prezent, orasul nostru se afla pe locul opt in topul salariilor medii, dupa Bucuresti (2.723 de lei), capitala fiind singurul oras unde media este peste cea nationala de 2.700 de lei. Pe locul doi se afla Clujul cu 2.664 de lei, apoi Timis, cu 2.656 de lei, Alba Iulia (2.591 de lei), Harghita (2.539 de lei), Brasov si Sibiu, cu cate 2.513 lei. In decembrie anul trecut, Iasul se afla cu o pozitie mai jos, adica pe locul noua. In prezent, media salariilor din Iasi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze, arata o analiza eJobs. Media salarială, la nivel naţional, creşte proporţional cu numărul de angajatori existenţi…

- Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori existenti in fiecare oras, cu industria din care fac parte, dar si cu amploarea acestora. Bucurestiul, centrul financiar si de business al tarii, este nu doar cel mai mare angajator din Romania, ci si cel care…

- Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte,…

- Salariul ramane, si in 2018, principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze, conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES . Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori…

- Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte,…

- Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 octombrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 35.767 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile aproape 1600. Situatia…

- BUZZCamp, seria de evenimente dedicata tinerilor interesați de dezvoltare personala și profesionala, a ajuns la ediția aniversara cu numarul 20. Gala Edition – 10 years of talent catching va avea loc in 10 dintre cele mai mari orașe din țara (București, Iași, Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca, Brașov,…