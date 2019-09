Stiri pe aceeasi tema

- Comerciantii din pietele din Galati si Iasi au la dispozitie un numar de 35 de terminale POS la care clientii pot plati cu cardul, anunta vineri Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR) intr-un comunicat, pottrivit Agerpres. Proiectul a fost dezvoltat de Mastercard si de AAPR, in colaborare…

- Centrul Cultural Cugir gazduiește marți, 17 septembrie, 2019, incepțnd cu ora 19.00, concertul susținut de grupul vocal Anatholis și miniorchestra Classis, aparținand Operei Naționale Romane din Cluj Napoca, primul grup vocal ce abordeaza genul pop-opera. Membrii grupului Anatholis, infiintat in 2005,…

- Vremea continua sa fie calduroasa in weekend, cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Duminica insa temperaturile scad cu cateva grade si se va racori usor. Vineri, ploile isi vor face aparitia doar prin Moldova. Maximele vor ajunge la 30 grade in Moldova, 29 in Maramures,…

- Alaturi de gazdele de la CS Universitatea, la competiție vor mai participa alte 8 echipe din: Sibiu, Cluj-Napoca, Manaștur, București, Iași, Galați, Barlad și Petroșani. Inaintea turneului de la Arad, aradenii se situeaza pe locul 6, cu 14 puncte, lider fiind „U” Cluj-Napoca, cu un total de…

- Referindu-se la intalnirea coalitiei de luni, ALDE Sibiu sustine ca raspunsul PSD fata de pozitia ALDE privind masurile ce trebuie luate pentru „restartarea actului de guvernare" nu a putut fi abordat. „Asteptam ca, odata cu reprogramarea intalnirii, cel mai probabil pentru miercuri, prim-ministrul…

- Unul dintre cele trei caștiguri la extragerea Loto 6/49 de joi, 15 august 2019, la categoria a II-a s-a jucat la o agenție din Brașov. Biletul norocos a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc. La tragerile loto de joi, 15 august, Loteria Romana a acordat 14.984 de…

- Ordonanta de Urgenta privind darea in plata a activelor din energie, aprobata joi de Guvern, face parte dintr-un plan pe care autoritatile de la Bucuresti il discuta cu Comisia Europeana in ceea ce priveste restructurarea Complexului Energetic Hunedoara (CEH), care implica inchiderea minelor de huila…

- Aplicația 24pay, dezvoltata de compania PTP Online, care permite celor care folosesc transportul in comun din Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Ramnicu Valcea, Sibiu și Timișoara sa achite biletul de calatorie cu telefonul, a ajuns la peste 1 milion de tranzacții in doar 15 luni de la lansare.